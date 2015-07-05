آئین اختتامیه نمایشگاه قرآن و عترت در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان شامگاه شنبه در آئین اختتامیه نمایشگاه قرآن و عترت، گفت: باید از دینداری عامیانه عبور کرده و به سمت دینداری عارفانه، عاشقانه و عالمانه حرکت کنیم.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، افزود: با توسل و تمسک به آیات نورانی و وحیانی قرآن باید آنچه را که فرا گرفته ایم در زندگی اجرا کنیم.

وی اتصال به قرآن را اتصال به هدایت نور و بستری برای تکامل بشر اعلام کرد و افزود: با این حال قلب انسان باید قرآن پذیر و هدایت پذیر باشد تا از آلودگی ها پاک شود.

حجت الاسلام فضیلت آمادگی قلبی و روحی انسان را برای هدایت پذیر بودن یک نیاز دانست و تصریح کرد: اگر قابلیت قرآن پذیر بودن مهیا نباشد آنچه راکه افراد به کار می برند مایه ضلالت خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر قلب انسان قرآن پذیر باشد سایر آموزه های دینی و قرآنی را به راحتی قبول کرده و آنها را در زندگی خود به کار می بندد و تاثیرات آن را نیز مشاهده خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اضافه کرد: اگر قرآن را حفظ بوده و شبانه روز به قرائت بپردازیم اما به معانی آن توجه نکرده یا از آن بی اطلاع باشیم نتیجه ای عایدمان نخواهد شد.

حجت الاسلام فضیلت در خاتمه با بیان این نکته که همه پیامبران برای هدایت بشر مبعوث شدند، افزود: آنها همواره تلاش کردند تا آموزه های دینی را برای به کارگیری در متن زندگی بشر متذکر شوند تا دینداری عالمانه از سوی هدایت شدگان انجام بپذیرد.