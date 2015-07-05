تعطیلی ۲۵۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری/ رکود بازار عامل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای جنوب غربی ایران است. این استان با ۱۶هزار و ۴۲۱ کیلومتر مربع معادل یک درصد از کل وسعت ایران است و بیست و دومین استان کشور از نظر مساحت مسحوب می شود.

در این استان حدود یک هزار واحد صنعتی وجود دارد که طی بررسی ها ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد آن تعطیل هستند و بقیه واحد های فعال نیز به واسطه مشکلات مختلف ازجمله نبود رونق در بازار با ظرفیت کامل کار نمی کنند.

شهرک صنعتی شهرکرد مهمترین شهرک صنعتی استان است که با فعالیت حدود ۱۷۰ واحد اشتغالی حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر دارد. بررسی ها نشان می دهد که اگر مشکلات و مسئله رکود بازار حل شود بسیاری از واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت کار می کنند و اشتغال این شهرک به دو برابر تبدیل می شود.

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت صنعت در استان چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری حدودیک هزار واحد صنعتی است که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد صنعتی تعطیل است.

سید نعیم امامی بیان کرد: حجم سرمایه گذاری این واحد های صنعتی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این تعداد واحد صنعتی حدود ۱۰ درصد اشتغال استان معادل ۱۵ هزار نفر ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه مشکلی اصلی در استان بیکاری است و نیاز به ایجاد اشتغال است، باید به سمت توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در استان برویم و رویکرد ما این است که صنایع بزرگ در این استان فعال شوند و توسعه صنعت فولاد یکی از برنامه ها است.

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمام تلاش ما این است که صنعتی در استان استقرار پیدا کند که اول محیط زیست را آلوده نکند و دوم اینکه اشتغال زیاد ایجاد کند. هم اکنون طرح های مهمی در استان چهارمحال و بختیاری در حوزه فولاد و صنعت وجود دارد که با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال قابل توجهی در استان فراهم می شود.

افتتاح چند طرح صنعتی بزرگ در سالجاری در چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به بزرگترین واحد صنعتی تولید فولاد در استان، گفت: واحد صنعتی تولید فولاد سفید دشت توانسته در فاز اول خود ۱۴۱ نفر را استخدام کند و در فاز دوم دو برابر این تعداد را استخدام می کند و نهایتا طی سه سال بیش از سه هزار نفر نیرو در این واحد صنعتی استخدام می شوند. اشتغال غیر مستقیم این واحد صنعتی نیز می توان ۱۰ برابر این تعداد پیش بینی کرد.

امامی بیان کرد: امسال فاز اولیه این واحد صنعتی(فاز احیا) به بهره برداری می رسد که در این فاز آهن اسفنجی تولید می شود.

سوله های قرمز رنگ: پروژه فولاد سفید دشت ،سوله آبی رنگ: پروژه تولید ورق خودرو

وی یادآور شد: فاز دوم این واحد صنعتی بزرگ(فولاد سازی) در مرحله عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار است و امیدواریم مراحل ساخت فولاد سازی این واحد بزرگ در پاییز آغاز شود و ظرف یک سال دیگر شاهد راه اندازی واحد فولاد سازی این کارخانه باشیم.

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تمام نیروهای این واحد صنعتی بومی هستند و نظارت کامل در حال انجام است.

وی بیان کرد: بجز واحد فولاد سفید دشت واحد فولاد سازی دیگری به نام تاراز فعالیت خود را در استان آغاز کرده است که این واحد ۲۰۰ نفر اشتغال دارد و محصول این واحد تولید ورق های پوشش دار است.

امامی افزود: مراحل ساخت این واحد تولیدی تکمیل شده است و یکسری کار های جزئی دارد و امسال به بهره برداری می رسد.

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: واحد های میلگرد سازی صبا، ذوب ریزی چهلستون، واحد صنعتی تولید نان و... و. از واحد های دیگر استان در حوزه صنعت هستند که اشتغال قابل توجه در این استان ایجاد کرده اند.

تعطیلی دو ساله ساخت پتروشیمی لردگان

وی افزود: امسال یک واحد صنعتی بزرگ تولید چادر مشکلی در استان راه اندازی می شود که ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر مربع چادر مشکی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پتروشیمی لردگان یکی از واحد های مهم استان در حوزه صنعت به شمار می رود، تاکید کرد: این واحد صنعتی دو سال بود که مراحل ساخت آن متوقف شده بود که با همت دولت و تخصیص اعتبار از طریق فایناس به میزان ۴۲۷ میلیون یورو، کارگاه ساخت آن دوباره فعال شده است و امیدواریم طی دو سال و نیم آینده به بهره برداری برسد.

امامی در خصوص تعطیلی واحد ها در استان چهارمحال و بختیاری گفت: در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۵ درصد واحد های صنعتی استان تعطیل بودند که این میزان شامل ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی می شد.

کارخانه سیمان شهرکرد

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از اقدامات در حوزه صنعت چهارمحال و بختیاری بررسی میدانی واحدهای صنعتی بود که آمار دقیق در خصوص تعطیلی و یا فعال بودن و تعداد نیروی کار مشخص شود.

وی بیان کرد: شهرک صنعتی شهرکرد چشم و چراغ صنعت استان است که طی بررسی ها میدانی در این شهرک ۲۷۶ واحد صنعتی فعال است که این تعداد واحد صنعتی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند و اشتغال این تعداد واحد سه هزار و ۶۰۷ نفر است.

در شهرک صنعتی شهرکرد ۱۲۰ واحد تعطیل است که از این تعداد شش تا هفت واحد به واسطه بانک ها توقیف شده اند و ۱۱۳ واحد نیز در دوران رونق بازار(۸۷-۸۰) تعطیل شده اند امامی یادآور شد: طی بررسی ها ۶۴۰ نفر نیز در طرح های در حال ساخت فعالیت می کنند که جمع کلی اشتغال شهرک صنعتی شهرکرد حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر است که اگر مشکلات رکود بازار و مشکلات تحریم ها حل شود، اشتغال این شهرک به هشت هزار نفر می رسد و این دست یافتنی است.

وی تاکید کرد: در شهرک صنعتی شهرکرد ۱۲۰ واحد تعطیل است که از این تعداد شش تا هفت واحد به واسطه بانک ها توقیف شده اند و ۱۱۳ واحد نیز در دوران رونق بازار(۸۷-۸۰) تعطیل شده اند.

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری افزود: ۹۰ درصد این واحد ها قابل بازگشت نیستند.

امامی گفت: به علت رکود و نبود رونق، واحد های که می توانند با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کنند هم اکنون با ظرفیت ۳۰ درصد فعالیت می کنند و اشتغال کمی دارند.

رشد ۱۲۰ درصد طرح های توسعه واحد های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

معاون امور صنعت و معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز به خبرنگار مهر گفت: بالارفتن نرخ ارز، افزایش قیمت گاز و برق در پی هدفمندی یارانه ها، معوقات بانکی، تحریم ها و مشکلات اقتصادی و... از مشکلات مهم پیش روی صنعتگران است.

محمد کاظم منزوی گفت: رویکرد ما در استان چهارمحال و بختیاری این بود که واحد قبلی را توسعه بدهیم چرا که این واحد ها سرمایه گذاری کمتری می خواهند.

معاون امور صنعت و معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بسیاری از واحد ها اقدام به تولید محصول جدید با ارزش افزوده بالاتر کردند و با تنوع محصول توانستند با شرایط بازار کنار بیایند.

وی یادآور شد: با این رویکرد و اقدام شاهد رشد ۱۲۰ درصد طرح های توسعه استان شدیم و این رویکرد نتیجه خوبی برای استان و ایجاد اشتغال داشت.

معاون امور صنعت و معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: هم اکنون سرمایه گذاران استان به دنبال کاهش ریسک پذیری هستند و به جای اینکه بخواهند ساخت و ساز کنند به دنبال ساختمان استیجاری هستند.

خبرنگار: سید محمد رضا موسوی