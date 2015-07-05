به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه شنبه در جمع صنعت گران و معدنکاران استان زنجان، به رفع مشکلات موجود بین تشکل‌های فعال در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به همدلی به‌وجود آمده بین اتاق صنعت و معدن و اتاق بازرگانی، امور تسهیل خواهد شد و حاشیه‌سازان باید به فکر جمع‌ کردن خود باشند.

جمیلی به وابسته‌ بودن صنعت استان زنجان به صنعت روی و سرب اشاره کرد و گفت: آنچه در این حوزه راکد است، فعالیت در حوزه سنگ‌های تزئینی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی استان زنجان میزبان سفرای کشورهای مختلف است و ما به‌دنبال جذب مشتری از دیگر کشورها هستیم، در حالی که می‌توان این مشتری را در خود ایران هم پیدا کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: دیگر گلایه‌ای از عدم تخصیص منابع مالی توسط بانک‌ها ندارم و به این نتیجه رسیده‌ام که هزینه‌کرد اندک منابع مالی موجود کشور نباید صرف واحدهای تولیدی ورشکسته شود.

جمیلی، از اقدامات دولت تدبیر و امید طی مدت دو سال تشکر و قدردانی کرد و گفت: ثبات بازار مهم‌ترین توفیق دولت تدبیر و امید است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، بر تبلیغ و تشریح مصرف کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: ارائه فواید استفاده از کالاهای ایرانی می‌تواند منجر به اقناع افراد شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری واحدهای صنعتی مورد نیاز کشور در زنجان، ابراز کرد: نحوه برخورد برخی تولیدکنندگان با صنایع بالادستی درست نیست؛ چراکه براساس شنیده‌ها به صاحب این واحد گفته می‌شود در صورتی از او خرید می‌شود که ارزان‌تر از چینی‌ها بفروشد.