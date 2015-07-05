به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه شنبه در جمع صنعت گران و معدنکاران استان زنجان، به رفع مشکلات موجود بین تشکلهای فعال در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به همدلی بهوجود آمده بین اتاق صنعت و معدن و اتاق بازرگانی، امور تسهیل خواهد شد و حاشیهسازان باید به فکر جمع کردن خود باشند.
جمیلی به وابسته بودن صنعت استان زنجان به صنعت روی و سرب اشاره کرد و گفت: آنچه در این حوزه راکد است، فعالیت در حوزه سنگهای تزئینی است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی استان زنجان میزبان سفرای کشورهای مختلف است و ما بهدنبال جذب مشتری از دیگر کشورها هستیم، در حالی که میتوان این مشتری را در خود ایران هم پیدا کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: دیگر گلایهای از عدم تخصیص منابع مالی توسط بانکها ندارم و به این نتیجه رسیدهام که هزینهکرد اندک منابع مالی موجود کشور نباید صرف واحدهای تولیدی ورشکسته شود.
جمیلی، از اقدامات دولت تدبیر و امید طی مدت دو سال تشکر و قدردانی کرد و گفت: ثبات بازار مهمترین توفیق دولت تدبیر و امید است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، بر تبلیغ و تشریح مصرف کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: ارائه فواید استفاده از کالاهای ایرانی میتواند منجر به اقناع افراد شود.
وی با اشاره به شکلگیری واحدهای صنعتی مورد نیاز کشور در زنجان، ابراز کرد: نحوه برخورد برخی تولیدکنندگان با صنایع بالادستی درست نیست؛ چراکه براساس شنیدهها به صاحب این واحد گفته میشود در صورتی از او خرید میشود که ارزانتر از چینیها بفروشد.
نظر شما