تبليغات شهری زنجان روی ريل ساماندهی/ همكاری مراجع قضايی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوهای تبلیغاتی در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف چهره بصری شهر زنجان را برهم زده است؛ تبلیغاتی که شاید تنها در عنوان بتواند نام تبلیغ را داشته باشد، در حالی که استاندارد نبودن و رعایت نشدن معیارهای تبلیغی در این تابلوها به زیبایی شهر آسیب زده است.

نبود یک الگو و استاندارد معین برای تبلیغات محیطی و جانمایی درست تابلوها معضلی است که هنوز با وجود گذشت سال‌ها رفع نشده و می‌توان به جرأت گفت تبلیغاتی برای رفع تکلیف است.

گاه سر به هوا و گاه سر در گریبان قدم برمی داریم، در این شهر كه تبلیغات نه به آسمانش رحم كرده است نه به زمین...

در پی «ساختمان امیر» می گردد، پسر جوانی كه باید به مطب چشم‌پزشكی مراجعه كند اما مگر تابلوهای بیشمار سر در ساختمان‌ها اجازه می دهد تا مقصد را بیاید؟! تابلوهای ریز و درشت در معیت بنرهای تبلیغاتی و برچسب‌هایی كه شیشه مغازه‌ها را پوشانده هر جست‌وجوگری را كلافه می كند.

تبلیغات به پیاده‌روها هم رحم نمی كند

سر از آسمان كه برمیداری، كف پیاده‌روها را میبینی و كاغذهایی كه هر یك تو را به سمتی می خوانند، حاشیه‌های در فروشگاه همه برچسب است و تبلیغ.

صندوق‌های پستی منازل، خالی از هر چیز و لای درب منزل پر از همه چیز... در را كه باز میكنی كاغذها زیر پایت جولان می دهند.

برچسب‌ها موجب به هم ریختگی در و دیوار خانه شده‌اند و اخیرا نوجوانانی در ازای دریافت مبلغی پیشنهاد می دهند که برچسب‌های لوله‌بازكنی را از دیوار بكنند. آن‌ها كار شهرداری را تسهیل كرده‌اند، در ازای دریافت پنج هزار تومان از هر خانه، در و دیوار خانه را كه پشت برچسب‌های لوله‌بازكنی گم شده‌اند پاك می كنند.

خلاء قانونی و ناآشنایی اصناف با شیوه‌های صحیح تبلیغ، كمبود فضاهای تبلیغی، هزینه‌بر بودن برخی تبلیغات و ده‌ها دلیل دیگر می تواند مسبب بروز چنین مشكلاتی باشد و زیبایی بصری را درهم بریزد.

مدیر زیباسازی شهرداری زنجان از ساماندهی تبلیغات محیطی شهر زنجان خبر داد و گفت: مزایده انتخاب شركت تبلیغات شهری زنجان در سال ۹۴ با شرایط متفاوت برگزار می شود تا شاهد بهبود وضع موجود باشیم.

سجاد خان‌مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: برنده مزایده تبیلغات درون‌شهری ملزم به ساماندهی و یكسان‌سازی تبلیغات شهری و افزایش سازه‌های تبلیغاتی خواهد شد.

خان مرادی: ۲۰ بیلبورد شهری به ۳۰ بیلبورد و تعداد عرشه‌ها از ۱۲ عرشه به ۲۲ مورد در سال‌جاری افزایش خواهد یافت، همچنین دو سازه بیلبورد سه وجهی در شهر زنجان نصب خواهد شد. وی خاطرنشان كرد: ۲۰ بیلبورد شهری به ۳۰ بیلبورد و تعداد عرشه‌ها از ۱۲ عرشه به ۲۲ مورد در سال‌جاری افزایش خواهد یافت، همچنین دو سازه بیلبورد سه وجهی در شهر زنجان نصب خواهد شد.

مدیر زیباسازی شهرداری زنجان اظهار كرد: دو بیلبورد جدید و دو عرشه جدید امسال به فضاهای تبلیغاتی شهر زنجان افزوده شده و در صورت جذب سرمایه‌گذار امسال لمپوزیت و لایت نیز خریداری خواهد شد.

به گفته خان‌مرادی، ۵۴ استند مختص فعالیت‌های فرهنگی مذهبی در سطح شهر زنجان موجود بود كه امسال ۳۰ استند جدید به این تعداد افزوده شده است.

وی یادآور شد: از امسال مجوز تابلوهای تبلیغات شهری براساس ضوابط شورای شهر كه محل نصب، ابعاد و سایر مشخصات آن لحاظ شده، انجام خواهد شد. برای مثال نصب تابلوهای تك‌پایه ممنوع می شود.

مدیر زیباسازی شهرداری زنجان درخصوص وضعیت تبلیغات محیطی در مركز شهر، بیان داشت: مجوزی برای ایجاد فضای تبلیغات جدید در میدان انقلاب صادر نمی شود تا ساماندهی تبلیغات آن متناسب با فضای موجود انجام شود.

خان‌مرادی درخصوص تبلیغات خودسرانه اصناف، اظهار كرد: متاسفانه نصب برچسب‌ها و آگهی ها بر در و دیوار منازل و كف خیابان و پیاده‌روها موجب آشفتگی بصری شهر شده است.

وی افزود: اداره زیباسازی ملزم به پاكسازی این تبلیغات است، اما متاسفانه اهرم قانونی برای برخورد با تبلیغ كننده‌ها وجود ندارد. البته طی تعامل با دادستانی با ارسال فهرست ۲۲۰ لوله‌بازكنی به دادسرا، در یك مرحله این شماره‌ها قطع و از تبلیغ كننده‌ها تعهد اخذ شد.

خان‌مرادی ادامه داد: لیست تبلیغات خودسرانه جمع‌آوری شده تا در صورت تعامل مراجع قضایی برخورد مجدد با آن‌ها صورت بگیرد.

مدیر زیباسازی شهرداری زنجان، درجه تبلیغات شهری استان زنجان را متوسط دانست و خاطرنشان كرد: با افزایش جمعیت شهر و جذب گردشگر می توان این درجه را ارتقا داد.