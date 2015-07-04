ناکامی دیگری برای آرژانتین در فینال/ شیلی در پنالتی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای فوتبال کوپا آمه‌ریکا را تیم‌های ملی فوتبال شیلی، میزبان مسابقات و آرژانتین از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز یکشنبه برگزار کردند که در پایان تیم شیلی در ضربات پنالتی با حساب ۴ بر یک از سد رقیب خود گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. جدال این دو تیم در وقت های معمول و اضافه با تساوی بدون گل خاتمه یافته بود.

نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در دقایق ابتدایی بازی این تیم شیلی بود که بهتر ظاهر شد و حتی روی شوت سرضرب ویدال دروازه آرژانتین را تهدید کرد. پس از آن ضربه کاشته لیونل مسی که در دهانه دروازه حریف با ضربه سر دیگر بازیکن آرژانتینی همراه شد موقعیت جدی بود که در دقایق اولیه این دیدار خلق شد.

شیلی در اوسط این نیمه روی یک ضد حمله و فرار وارگاس می‌توانست دروازه آرژانتین را تهدید کند که شوت این بازیکن به بالای دروازه حریف رفت. در دقایق میانی نیمه نخست نیز دی ماریا مصدوم شد تا لاوتزی جایگزین وی در ترکیب آرژانتین شود. این بازیکن در دقیقه پایانی نیمه نخست پاس به عقب آگوئرو را به یک بغل پای محکم به سمت دروازه شیلی شلیک کرد که دروازه‌بان حریف آن را برگشت داد.

با شروع نیمه دوم این تیم شیلی بود که با حمایت هوادارانش بازی بهتری را ارایه کرد و در ۱۰ دقیقه ابتدایی این نیمه حاکم میدان بود. پس از آن آرژانتین بر بازی مسلط شد و برای دقایقی با ارسال کرنرهای متوالی از چپ و راست دروازه تیم شیلی را تهدید کرد.

شیلیایی‌ها در این نیمه با دوندگی بی امان خود لیونل مسی را تا حد زیادی کنترل کردند و از این راه سعی کردند ستاره حریف را از کار بیاندازند که البته خشونت هم چاشنی کار بازیکنان میزبان قرار داشت.

آرژانتین بهترین موقعیت خود برای گلزنی را در دقیقه ۹۱ از دست داد. لیونل مسی با فرار خود پاس خوبی را برای لاوتزی فرستاد که پاس عرضی این مهاجم برای ایگواین در دهانه دروازه می‌توانست کار را در آخرین ثانیه‌ها تمام کند اما ایگواین توپ را به تور کناری دروازه زد تا بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی خاتمه یابد.

در وقت اضافه اول این بازی دو تیم کاملا محتاطانه کار را پی گرفتند و هیچ فضایی را به یکدیگر ندادند. با این حال در آخرین دقیقه وقت اضافه نخست اشتباه ماسکرانو باعث شد تا الکسیس سانچز از سمت راست فرار کند و صاحب موقعیتی ایده‌آل شود که ضربه او به بالای دروازه آرژانتین رفت.

در وقت اضافه دوم هم اتفاق خاصی روی دروازه‌ها رخ نداد و خستگی فراوان بازیکنان باعث شده بود تا اشتباهات در ارسال پاس‌ها در نزد هر دو تیم زیاد شود. در این نیمه بازیکنان شیلی روی هر توپی که به مسی می‌رسید مرتکب خطا می شدند تا مانع پیشروی وی شوند. این بازی در وقت‌های اضافه هم بدون گل خاتمه یافت تا سرنوشت قهرمان را ضربات پنالتی تعیین کند.

در ضربات پنالتی این تیم شیلی بود که ۴ بر یک برنده شد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. لیونل مسی نخستین پنالتی آرژانتین را گل کرد ولی ایگواین و بانگا ضربات خود را هدر دادند. در مقابل بازیکنان شیلی ضربات خود را وارد دروازه حریف کردند تا میزبان جام را در خانه نگه دارد.

بدین ترتیب تیم آرژانتین بعد از فینال جام جهانی ۲۰۱۴ این بار در فینال کوپا آمه‌ریکا نیز ناکام ماند. این پنجمین فینال ملی لیونل مسی بود که ناکامی دیگری را در عرصه ملی برای وی به دنبال داشت.