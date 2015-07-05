کلاف سردرگم صنعت اردبیل/حمایت نمادین کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی اردبیل شامگاه شنبه چهارمین کمیسیون خود را پس از کمیسیون های تجارت، کسب و کار و کشاورزی در حوزه صنعت ومعدن تشکیل داد تا فرصت هم اندیشی و تبادل نظر فعالان این حوزه برای رفع مشکلات بخش های ذکر شده فراهم شود.

این جلسه که با دعوت از بیش از ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی استان همراه بود، به قدری کم فروغ و با حضور فقط ۱۰ نفر از فعالان صنعت استان برگزار شد که همین حضور حداقلی بارها به عنوان نمادی از وضعیت صنعت استان تا پایان جلسه از سوی حضار عنوان شد.

جلسه ای که قرار بود با هدف انتخاب اعضای این کمیسیون و مشخص سازی اولویت ها و سیاست ها همراه باشد به دلیل حضور حداقلی اعضا به طرح مشکلات گسترده صنعت استان تغییر جهت داد و حضار حرف های ناگفته خود را برای اولین بار برای بانیان این کمیسیون به زبان آوردند. اظهاراتی که به سردرگمی برنامه های حمایتی از بخش صنعت و آشفته بودن برنامه ریزی ها و مهمتر از همه شعار زدگی و حمایت های نمادین تاکید داشت.

در ابتدای این جلسه الهام فرج زاده مشاور اتاق بازرگانی استان اردبیل مشورت و ایده پردازی را وظیفه ذاتی کمیسیون ها دانست و گفت: اغلب خروجی کمیسیون های تخصصی در شوراهای گفتگوی بخش خصوصی و دولت طرح شده و در سیاست گذاری ها تاثیر گذار است.

اردبیل استان خلاق شود

وی افزود: هر چند کمیسیون وظیفه اجرایی ندارد اما در مقایسه اردبیل با سایر استان ها در حوزه راه اندازی کمیسیون ها عملکرد مطلوبی ندارد و به عنوان مثال در خود اتاق ایران ۱۲ کمیسیون فعال وجود دارد.

فرج زاده با بیان اینکه در سایه کمیسیون ها به عنوان مثال استان‌ آذربایجان شرقی به عنوان استان فرش خلاق انتخاب شده است، اضافه کرد: اردبیل این پتانسیل را دارد که در یک حوزه خاص به عنوان استان خلاق انتخاب شود.

مشاور اتاق بازرگانی استان تاکید دارد که اگر موضوعی در سطح ملی در کمیسیون ها طرح شود می تواند به صورت مصوبه مورد بررسی قرار گیرد و تشکیل کمیسیون صنعت به دلیل ارزش افزوده این حوزه و تاثیرگذاری در اقتصاد یک استان حائز اهمیت است.

وی با اذعان به اینکه رویکرد هر کمیسیون بر اساس اقتضائات سیاسی و اقتصادی است، اضافه کرد: دیدگاه توسعه این است که تا زمانی که صنعت در استانی فعال نشده آن استان توسعه یافته نیست و متاسفانه در استان اردبیل سهم اشتغال بخش صنعت اندک است.

فرج زاده با تاکید به اینکه اغلب خروجی نداشتن جلسات در استان به علت های درونی مرتبط است، یادآور شد: ما از واحدهای تولیدی خواستیم که قوانین مخل کسب و کار را اعلام کنند و با وجود چند ماه دوندگی به تعداد انگشتان دست قوانین عنوان شد.

مشاور اتاق بازرگانی استان پویایی کمیسیون ها را نیازمند حمایت و همدلی دانست و به ضرورت تشکیل یک اتحادیه قدرتمند در بخش صنعت استان تاکید کرد.

وی گفت: موفقیت بخش صنعت و معدن در کشورهای پیشرفته به فعالیت اتحادیه ها باز می گردد و باید تشکیل اتحادیه که مشکلات صنعت را طرح کرده و معضلات‌آن را رصد کند مورد توجه قرار گیرد.

صنعت نیازمند حمایت فرمالیته نیست

در عین حال که مشاور اتاق بازرگانی استان با تب و تاب نسبت به اهمیت و جایگاه کمیسیون صنعت و معدن تاکید می کرد مدیر عامل کارخانه روغن نباتی اردبیل با ابراز گله مندی از طرح موضوعات و تعاریف کلیشه ای تصریح کرد: همین استقبالی که از دعوت این جلسه شده نشان می دهد صاحبان صنایع تا چه حد ناامید و بی اعتماد هستند.

حسین افسانه در حالی که به ضرورت شفاف سازی اهداف و برنامه های کمیسیون تاکید داشت، گفت: یک نفر بگوید بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از صنعت از ابتدای سال چه کار کرده اند و چه حمایتی داشته اند.

وی با تاکید به اینکه حمایت از صنعت باید از حالت فرمالیته خارج شود، اضافه کرد: خود بنده در واحد تولیدی ام با هزار مشکل دست و پنجه نرم می کنم و تا به حال نه صنعت و معدن، نه اتاق تعاون و نه استانداری نیامده بپرسد که مشکلات شما چیست و آیا اصلا مشکلی دارید یا نه؟

افسانه افزود: بنده در پی مشاهده خروجی جلساتی از این قبیل از شورای گفتگو و صنعت و معدن و استانداری ناامید هستم و بعید می دانم مشکلات موجود با راه حل هایی مانند این جلسات رفع شود.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به حمایت قابل توجه از بخش تولید در استان های دیگر تصریح کرد: چطور این کمیسیون با حضور حداقل اعضا اقدام به انتخاب اعضای خود می کند.

وی به ضرورت مراجعه مستقیم کمیسیون به واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: انتظار می رود مشکلات از نزدیک رصد شده و با اسناد و مدارک موجود نسبت به رفع آن اقدام شود.

مشکلات مالیاتی اولین گام

در پی اظهارات این فعال حوزه صنعت رئیس کمیسیون صنعت و معدن استان اردبیل تصریح کرد: در برخی مشکلات دست ما بسته است اما باید بتوانیم راهکار پیدا کنیم.

جواد قائمیان اولین گام در حل مشکلات واحدهای تولیدی را مشکلات مالیاتی دانست و گفت: عمده مشکلات این حوزه مالیات، ارزش افزوده، بیمه و تسهیلات بانکی است.

وی با تاکید به مشکلات گسترده بخش صنعت، تشکیل یک اتحادیه را ضروری دانست و افزود: هر چند کمیسیون قدرت اجرایی ندارد اما می تواند درخواست ها را به شورای گفتگو انتقال دهد.

قائمیان در عین حال به مشکلات گسترده خود صنایع نیز اشاره و اضافه کرد: اینکه فقط بانک و بیمه و دارایی مقصر قلمداد شوند صحیح نیست و به عنوان مثال کمبود اطلاعات صاحبان صنایع نیز منجر به تشدید مشکلات می شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون در نظر دارد اعضای خود را از بین کارآفرینان و صاحبان صنایع انتخاب کند، اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از دعوت شدگان ما حضور نیافتند و هدف ما انتخاب نایب رئیس، دبیر و اعضا در اولین جلسه است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن استان با انتخاب حسین افسانه به عنوان نایب رئیس خود اضافه کرد: آقایان نوایی، دنیا دیده، خوش صدا، حمزه زاده و بابا زاده نیز کاندیدای اعضای کمیسیون هستند.

در این جلسه مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت را مرتبط به مالیات دانست و به ضرورت پیشگیری از این مشکلات با مطلع ساختان صاحبان سرمایه تاکید کرد.

ماجدی پور تصریح کرد: اغلب مشکلات به دلیل بی اطلاعی از قوانین مالیاتی ایجاد می شود و این در حالی است که در حال حاضر سیستم مالیات رایانه ای و یکپارچه شده است.

وی به ضرورت اطلاع رسانی دقیق به صاحبان صنایع تاکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی استان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه راس ساعت ۱۸ جلسات مشاوره مالیاتی رایگان ترتیب داده است.

صنعت در اردبیل اتحادیه ندارد

هر چند مشکلات مالیاتی از سوی صاحبان صنایع حاضر در جلسه مورد تائید قرار گرفت، قهرمان نوایی از واحد تولیدی انیک سفال با تاکید به مشکلات گسترده نبود یک اتحادیه را به صورت برجسته مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: قبلا گفته می شد استاندار سابق ضعیف عمل می کرد اما نیکزاد جلسات هفتگی با مدیران دستگاه ها تشکیل می داد و به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی می کرد و این در حالی است که خود بنده استاندار فعلی را فقط یکبار ملاقات کردم.

نوایی با بیان اینکه حمایت از صنعت بیشتر به سیاسی بازی تبدیل شده است، ادامه داد: بنده ۱۷۰ نفر پرسنل دارم و تاکنون کسی اهمیت نداده که حمایت این تعداد پرسنل تا چه حد سخت است و کمیسیون باید زمینه طرح و حل مشکلات را فراهم سازد.

این فعال صنعتی تاکید کرد: هر واحد صنعتی نیازمند نماینده است تا بتواند به سادگی مشکلات این واحد را با مدیران طرح و رفع آن را پیگیری کند.

در وضعیتی که تمامی سخنرانان به تشکیل اتحادیه تاکید داشتند افسانه پاسخ قاطعی در خصوص چرایی عدم تشکیل چنین مجموعه ای با حضار درمیان گذاشت.

وی گفت: اتحادیه وقتی انتصابی باشد فایده ندارد و اینکه مثلا فلان آقا نزدیک به اهداف دولت و یا فلان مسئول انتخاب شود دنباله رو سیاست های دولت خواهد بود و نمی تواند نقش نمایندگی را به درستی ایفا کند.

مدیر عامل کارخانه روغن نباتی اردبیل در عین حال به ضعف اطلاعات واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: در خود اردبیل اینکه هزینه شود و یک حسابدار یا مدیر خوب به کار گرفته شود پذیرفته نیست و متاسفانه در انجام چنین ضروریاتی قصور می شود.

در ادامه کریم حجازی تولید کننده آجر و سفال با تاکید به گستردگی مشکلات واحدهای صنعتی در اردبیل گفت: ما تورم ۷۵ درصدی را تحمل می کنیم، محکوم به ارزان فروشی می شویم و چک هایمان وصل نمی شود و در مقابل دارایی می گوید به هر قیمتی پول خود را پرداخت کنید.

وی افزود: اینکه در این شهر فردی کارخانه راه بیاندازد و خودش به ثروت برسد تعریف شده نیست و با مقاومت و عکس العمل های منفی همراه می شود و متاسفانه رشد فردی مورد پذیرش قرار نمی گرد.

این فعال صنعتی تاکید کرد: اینجا هر کس کار می کند به واسطه عشق به کار است وگرنه نه توجیه فنی و نه اقتصادی کار کردن در این منطقه را ایجاب نمی کند.