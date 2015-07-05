پارک های علم و فنآوری بهترین مکان برای اشتغال نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجب پور شنبه شب در مراسم آغاز بکار اولین مجمع خیرین حامی علم و فناوری استان قزوین که با حضور محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، مرتضی روزبه استاندار، رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس، خیرین و شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: پارک های علم و فناوری بهترین مکان و ظرفیت برای ایجاد اشتغال برای نخبگان است.

وی افزود: هر شرکت دانش بنیان با یک میلیارد تومان تسهیلات قادر است برای ۲۴ نخبه و جوان اندیشمند و مبتکر شغل ایجاد کند که در این راستا میانگین هزینه هر شغل ۴۰ میلیون تومان و در صنعت بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

در ادامه حسن پروین نیا مشاور عالی پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین گفت: امروزه برخی کارخانه های بزرگ مانند پوشینه بافت چون به دانش توجه نکردند و نوسازی نشدند تولیداتی بازار پسند نداشتند و ورشکست شدند.

وی افزود: اگر پارک های علم و فناوری جدی گرفته می شدند قادر بودند و هستند که اینگونه مشکلات را حل کنند و با تلفیق دانش و صنعت به کمک تولید آمده و چالش ها را کاهش دهند.

این کارشناس تصریح کرد: اگر بخواهیم علمی تصمیم گرفته و علمی زندگی کنیم باید شرکت های دانش بنیان را جدی بگیریم و یکی از راههای تجاری سازی محصول علمی این پارک های علم و فنآری است.

سید حسین فاطمی مدیر موسسات دانش بنیان پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین هم گفت: اگر اعتبارات وزارت علوم سه برابر شود تازه می توانیم حداقل ها را پاسخگو باشیم و امروز بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی توسط خیرین ساخته شده که کمک موثری به حوزه علمی کشور است.

وی اضافه کرد: تسهیلاتی که به خیرین داده می شود شامل معافیت مالیاتی، عضویت خیرین در هیئت امنای دانشگاهها، ارائه تسهیلات بانکی و نامگذاری طرح ها به نام خیرین از تشویق های این حوزه به خیرین است.

این مسئول بیان کرد: مهمترین هدف ما معرفی ظرفیت های موجود، تعیین هیئت امناء و اعضاء هیئت مدیره است و امیدواریم با شکل گیری این انجمن بتوانیم به نیازها پاسخ دهیم.

فاطمی اظهارداشت: از خیرین انتظار داریم در احداث ساختمان جدید، ساخت سوله در پارک، واگذاری سوله در سایر نقاط، واگذاری ساختمان در داخل شهر، خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز پارک علم و فناوری، ارائه مشاوره رایگان و بازاریابی فنی، دادن تسهیلات بانکی قرض الحسنه، کمک به فروش محصول و سرمایه گذاری در طرح های شرکت های دانش بنیان از جمله راههای مشارکت خیرین در امور پارک غلم و فناوری و شرکت های دانش بنیان است.

در این مراسم رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون تلفیق با همه محدودیت های مالی یک میلیارد تومان برای کمک به شرکت های دانش بنیان استان قزوین اختصاص داده شد که امیدواریم بتواند بخشی از نیازها را تامین کند.

وی اضافه کرد: اگر امروز در دانش هسته ای به موفقیت رسیده ایم بخاطر بومی سازی دانش هسته ای است و در برنامه ششم هم مصمم هستیم در قانون بودجه نگاه ویژه ای به پارک های علم و فنآوری و شرکت های دانش بنیان داشته باشیم و حمایت لازم را از این افراد نخبه و مبتکر انجام دهیم.

رحمانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع خیرین ظهارامیدواری کرد با تشکیل مجمع خیرین در حوزه علم و دانش از فعالیت شرکت های دانش بنیان بخوبی حمایت شود.

در این جلسه که در سالن اجتماعات پارک علم و فنآوری قزوین برگزار شد با رای خیرین هفت نفر شامل محمود ملاوردیخانی، حسن پروین نیا، طباخ شعبانی، علی رجب پور، سید حبیب الله حاجی میری، علی محمد زمانی و جلالیان به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و محسن رضایی و حسن نوری و علی ارباب به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

اعضاء هیئت مدیره برای دو سال و بازرسان برای یک سال انتخاب شدند که زمان آنها می تواند تمدید شود.