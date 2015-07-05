بخش عمده‌ ای از زمين های بهشهر متعلق به بنیادعلوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نورزاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد بنیادعلوی در فرمانداری بهشهر افزود: تاکنون و قبل از اجرای طرح سند دائمي براي زمین‌های مردم بايد به ازای هر متر مربع زمين مبالغی را به بنياد پرداخت مي کردند که با رفع موانع اکنون زمین‌های بنیادعلوی با نگاه کمک به مردم از سوی رهبری به مردم واگذار شود.

وی با اشاره به راه اندازی و شروع به کار دفتر بنیاد علوی در بهشهر افزود: با توجه به اينکه بخش عمده ای از زمين های بهشهر براساس آمار اعلام شده، مربوط به بنياد علوی است، انتظار مي رود که افراد بيشتری براي دريافت سند از اين بنياد ثبت نام کنند.

فرماندار بهشهر با بيان اينکه تاکنون ۲۶۰ نفر برای دريافت سند دائمی از بنياد علوی ثبت نام کرده‌اند، اظهار داشت: تاکنون حدود ۶۰ سند به مردم واگذار شده و با توجه به اينکه مردم شهر ما در رابطه با زمین های بنیاد علوی با مشکلات بسیار عدیده ای مواجه بودند که با رفع این معضلات، اکنون سند دائمی به آنان واگذار شد.

نورزاد گفت: افراد متقاضی برای دریافت سند اراضی بنیادعلوی یکسال فرصت دارند تا مسائل مربوط به این اراضی را حل و فصل کنند و براساس زمان‌بندی باید در این رابطه اقدام کنند.

اين مسئول ادامه داد: در رابطه با زمین های بنیاد علوی، افرادی که بخشی از املاک آنها متعلق به بنیادعلوی بود در گذشته برای دریافت سند مالکیت باید علاوه بر خرید زمین، براساس نرخ روز بابت هر مترمربع زمین نیز مبالغی را به این بنیاد پرداخت می کردند که این مشکل برطرف شده است.