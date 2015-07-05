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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۹:۱۷

مجمع جوانان روستایی در شهرستان محمودآباد راه اندازی شد

مجمع جوانان روستایی در شهرستان محمودآباد راه اندازی شد

محمودآباد - به همت حوزه مشاوران جوان فرمانداری محمودآباد مجمع جوانان روستایی در شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری محمودآباد، محمد محتاطی مشاور جوان فرمانداری شهرستان محمودآباد گفت: یکی از بهترین راه های بهره گیری از ایده ها و نظرات جوانان در شهرها تشکیل اتاق فکر و یا برپایی جلسات دوستانه با جوانان است که امروزه در کلان شهرها به آن توجه می شود و شهرهای کوچک که نیازمند مشارکت شهروندان بالاخص جوانان در توسعه شهرستان است به آن زیاد توجه نمی شود.

وی افزود: مجمع جوانان روستایی شهرستان محمودآباد فرصتي است براي كشف و شناخت بيشتر استعدادها و توانمنديهاي جوانان شهرستان و بهترین اتاق فکر  برای  مدیران شهری در توجه به دغدغه ها و خواسته ها و نیازهای جوانان شهرستان و بستری مساعد برای طلوع اندیشه های جوانان روستایی و به باور نشاندن تفکرات و ایده هایشان در روستاها که تحقق این مهم نیازمند توجه و باور بیش از پیش مدیران به نسل جوان است.

رئیس گروه مشاوران جوان فرمانداری شهرستان محمودآباد گفت: شهرستان محمودآباد به موجب بهره مندی از دو بخش مرکزی و سرخرود و ۸۴ روستا قریب به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که با احتساب جمعیت دانشجویی ۵۷ درصد جمعیت این شهرستان را جوانان تشکیل می دهند واین درحالی است که دغدغه ها و خواسته های این قشر پویا و تاثیر گذار همچنان به فراموشی سپرده شده است.

وی عدم فراهم سازی بستری مناسب برای مشارکت جوانان روستایی و بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل های آنان در توسعه روستاها را به عنوان یک تهدید برای مدیریت شهرستان برشمرد و گفت: جوانان با انگيزه و با استعداد روستایی در سایه عدم توجه و فقر امكانات و آموزشهاي هدفمند هیچ گاه توانمنديها و ظرفيت هايشان به مرحله باروري نرسیده و شكوفا شدن و بهره گيري از حضور موثرشان در تمامی حوزه ها منوطه زمينه سازي براي مشاركت و شناخت توانمندي آنهاست.

محتاطی هدف از راه اندازی مجمع جوانان روستایی را تزريق افكار و انديشه‌هاي نوی و جوانان در تصميم گيريهای مدیریت شهرستان و همکاری در زمينه‌سازي براي تحولات اساسي در عرصه‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي در حوزه جوانان و همچنین توليد و طراحي برنامه‌هاي بديع و جديد در جهت رفع مشكلات عنوان کرد و گفت: در راستای راه اندازی این مجمع هریک از دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها اقدام به معرفی یکی از جوانان توانمند و نمونه به نمایندگی از سایر جوانان روستا کرده و تا پایان تیرماه سالجاری اولین نشست این مجمع با حضور ائمه جمعه و فرماندار شهرستان محمودآباد و بخشداران در محل سالن شماره دو فرمانداری برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه مشاوران جوان فرمانداری شهرستان محمودآباد با برگزاری جلسات شورای اداری جوانان و ستاد ساماندهی امور جوانان و همایشات گوناگون در راستای تحقق جایگاه و خواسته های جوانان جزو فعالترین فرمانداریهای شمال کشور است.

کد مطلب 2851563

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