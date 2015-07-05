مجمع جوانان روستایی در شهرستان محمودآباد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری محمودآباد، محمد محتاطی مشاور جوان فرمانداری شهرستان محمودآباد گفت: یکی از بهترین راه های بهره گیری از ایده ها و نظرات جوانان در شهرها تشکیل اتاق فکر و یا برپایی جلسات دوستانه با جوانان است که امروزه در کلان شهرها به آن توجه می شود و شهرهای کوچک که نیازمند مشارکت شهروندان بالاخص جوانان در توسعه شهرستان است به آن زیاد توجه نمی شود.

وی افزود: مجمع جوانان روستایی شهرستان محمودآباد فرصتي است براي كشف و شناخت بيشتر استعدادها و توانمنديهاي جوانان شهرستان و بهترین اتاق فکر برای مدیران شهری در توجه به دغدغه ها و خواسته ها و نیازهای جوانان شهرستان و بستری مساعد برای طلوع اندیشه های جوانان روستایی و به باور نشاندن تفکرات و ایده هایشان در روستاها که تحقق این مهم نیازمند توجه و باور بیش از پیش مدیران به نسل جوان است.

رئیس گروه مشاوران جوان فرمانداری شهرستان محمودآباد گفت: شهرستان محمودآباد به موجب بهره مندی از دو بخش مرکزی و سرخرود و ۸۴ روستا قریب به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که با احتساب جمعیت دانشجویی ۵۷ درصد جمعیت این شهرستان را جوانان تشکیل می دهند واین درحالی است که دغدغه ها و خواسته های این قشر پویا و تاثیر گذار همچنان به فراموشی سپرده شده است.

وی عدم فراهم سازی بستری مناسب برای مشارکت جوانان روستایی و بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل های آنان در توسعه روستاها را به عنوان یک تهدید برای مدیریت شهرستان برشمرد و گفت: جوانان با انگيزه و با استعداد روستایی در سایه عدم توجه و فقر امكانات و آموزشهاي هدفمند هیچ گاه توانمنديها و ظرفيت هايشان به مرحله باروري نرسیده و شكوفا شدن و بهره گيري از حضور موثرشان در تمامی حوزه ها منوطه زمينه سازي براي مشاركت و شناخت توانمندي آنهاست.

محتاطی هدف از راه اندازی مجمع جوانان روستایی را تزريق افكار و انديشه‌هاي نوی و جوانان در تصميم گيريهای مدیریت شهرستان و همکاری در زمينه‌سازي براي تحولات اساسي در عرصه‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي در حوزه جوانان و همچنین توليد و طراحي برنامه‌هاي بديع و جديد در جهت رفع مشكلات عنوان کرد و گفت: در راستای راه اندازی این مجمع هریک از دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها اقدام به معرفی یکی از جوانان توانمند و نمونه به نمایندگی از سایر جوانان روستا کرده و تا پایان تیرماه سالجاری اولین نشست این مجمع با حضور ائمه جمعه و فرماندار شهرستان محمودآباد و بخشداران در محل سالن شماره دو فرمانداری برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه مشاوران جوان فرمانداری شهرستان محمودآباد با برگزاری جلسات شورای اداری جوانان و ستاد ساماندهی امور جوانان و همایشات گوناگون در راستای تحقق جایگاه و خواسته های جوانان جزو فعالترین فرمانداریهای شمال کشور است.