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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران منصوب شد

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران منصوب شد

گچساران- طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش وجوانان استان کهگیلویه وبویراحمد، اصغر نوروز نژاد به ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان گچساران منصوب شد.

به گزارش خبرنگارمهر، طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش وجوانان استان کهگیلویه وبویراحمد،رئیس جدید اداره ورزش و جوانان گچساران پس از استعفاء اسماعیل حسینی از این سمت، معرفی شد.

نوروزنژاد،۲۰سال سابقه دبیری ورزش آموزشگاههای گچساران، مربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران در لیگ برتر و همچنین ۱۵ سال سابقه ریاست هیئت هندبال شهرستان گچساران را در کارنامه خود دارد.

پیش از این و پس از استعفاء اسماعیل حسینی رئیس پیشین این اداره سرپرستی اداره ورزش وجوانان شهرستان گچساران رافریدون عبدالخانی برعهده داشت.

اداره ورزش و جوانان گچساران پس از بازنشستگی اسماعیل پناهپوری که بیش از ۳۰ سال ریاست این اداره را برعهده داشت، طی یکسال گذشته سومین رئیس خود را معرفی می کند.

تودیع ومعارفه رؤسای جدید وقدیم اداره ورزش وجوانان شهرستان گچساران با حضور فرماندار گچساران، مدیرکل وحراست اداره ورزش وجوانان استان، رؤسای ادارات ونهادهای شهرستان،پیشکسوتان ورزش، هیئت های ورزشی، مربیان، داوران و ورزشکاران امروز در سالن اجتماعات فرمانداری گچساران برگزار می شود.

 
کد مطلب 2851566

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    نظرات

    • ایاز ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
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      ضمن عرض تبریک خدمت جناب آقای نوروزنژاد . تلاشهایی که آقای نوروزنژاد در زمینه ورزش دارند ، زودتر از این باید مسئولیت میگرفت .
    • م باقرنژاد ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
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      جناب آقای نوروزنژاد خبر مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان گچساران تبریک و تهنیت عرض می نماییم. ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت دارد. و شکر الله سعیهم.

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