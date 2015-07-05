به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی شنبه‌شب در آئین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی است و برای اینکه به توسعه و پیشرفت دست یابیم، باید زمینه بهبود آموزش و پرورش فراهم شود.

وی رسالت اصلی آموزش و پرورش را تربیت جوانانی پرسشگر، جامعه‌پذیر و توانمند عنوان کرد و افزود: همه مسئولان باید به آموزش و پرورش اهمیت دهند و آموزش و پرورش در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد.

کرمی، توجه به منویات مقام معظم رهبری، تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی، نقشه جامع علمی کشور، برنامه توسعه پنج ساله و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به عنوان محور برنامه‌های خود در این مسئولیت عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از تلاش ویژه برای ارتقای منزلت و جایگاه رفیع معلمی در سطح استان بوشهر خبر داد و افزود: حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش نیازمند یک عزم ملی است و امیدواریم شاهد تحقق این مهم باشیم.

استفاده از نظرات همه فرهنگیان استان

وی به استفاده از نظرات همه فرهنگیان استان بوشهر برای تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اصول بنیادین آموزش و پرورش استان بوشهر، برنامه محوری و داشتن برنامه عملیاتی در همه سطوح است.

کرمی از تلاش برای ارتقای جایگاه علمی دانش آموزان استان به بالاتر از میانگین کشوری خبر داد و گفت: توسعه مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی را در دستور کار خواهیم داشت و نظارت ویژه‌ای بر فعالیت آنها صورت می‌گیرد.

وی در ادامه شیوه فعالیت خود را بر مبنای مشی اعتدال دانست و اضافه کرد: اصغر حصیری در دوران مدیریت خود بر آموزش و پرورش استان بوشهر خدمات بسیار خوبی را ارئه داد و امیدوارم بنده نیز در این مسئولیت بتوانم اهداف مورد نظر را محقق سازم.

لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از علی‌مراد کرمی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و اصغر حصیری مدیرکل سابق آموزش و پرورش، ناصر کرمی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان بوشهر معارفه شد.