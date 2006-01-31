آمده ام تا پرسپوليس را متحول كنم/ هيچكس را به عنوان مدير فني نمي پذيرم

به گزارش خبرنگار "مهر" اولين نشست خبري سرمربي هلندي تيم فوتبال پرسپوليس عصر امروز با حضورمحمد حسن انصاري فرد مديرعامل باشگاه، نماينده سفارت هلند و نمايندگان رسانه هاي گروهي درسالن اجتماعات آكادمي ملي المپيك برگزار شد.

در ابتداي اين نشست محمد حسن انصاري فرد گفت : پس ازمنتفي شدن حضور سنول گونش درپرسپوليس بلافاصله دست بكار شديم و مذاكراتي را با چند مربي بزرگ دنيا انجام داديم كه درنهايت با آري هان به توافق رسيديم تا با قراردادي 18ماهه هدايت تيم فوتبال پرسپوليس را برعهده بگيرد.



در ادامه اين نشست آري هان به سوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي پاسخ گفت.



وي در مورد حضورمجددش در ايران گفت : احساس مي كنم كه فوتبال ايران به توانايي هاي بالايي رسيده است و شرايط براي حضورم در ايران مهيا است درحاليكه اين شرايط در حضور گذشته ام فراهم نبود.



آري هان ادامه داد: قبل ازبررسي پيشنهاد پرسپوليس ازكشورهاي مجارستان و استراليا پيشنهاداتي داشتم اما ترجيح دادم پرسپوليس وفوتبال ايران را انتخاب كنم.



وي بدون اشاره به مبلغ قراردادش گفت: مسائل ورزشي براي من در اهميت بالاتري نسبت به مسائل مالي قرار دارد.



آري هان در مورد آغازبه كارش در پرسپوليس گفت: بر اساس توافقاتي كه با مديران باشگاه پرسپوليس داشته ام از اواسط فوريه (29 بهمن ماه) كارم را به طوررسمي با اين تيم آغازخواهم كرد.



بازيكن سابق تيم ملي فوتبال هلند درجواب اين سوال كه آيا درمسئوليت فني خود اختيارتام داريد يا اجازه دخالت ديگران را مي دهيد گفت : مسئوليت تيم با سرمربي است و حالا كه من به عنوان سرمربي انتخاب شده ام مطمئن باشيد اجازه دخالت به هيچ كس را درمسائل فني نخواهم داد.



وي در مورد انتخاب دستيارانش گفت: تئودور يونگ كه همكار من درتيم ملي چين بوده و سابقه حضور درتيم ملي هلند به عنوان بازيكن در سال 1974 را دارد دستيار هلندي من خواهد بود و قطعا به نفع باشگاه است كه از وجود يك دستيارايراني نيز در كادرفني تيم استفاده كنيم. البته براي انتخاب دستيار ايراني خود با اعضاي هيات مديره هماهنگ خواهم كرد.

آري هان در ادامه سخنان گفت : از زماني كه در فوتبال چين حضور داشتم چشمهايم را براي حضوردر سايرتيمهاي آسيايي باز كردم و فكر مي كنم با توجه به اينكه فوتبال ايران سطح بالاتري نسبت به آسيا دارد حضور در فوتبال ايران به نفع من خواهد بود. وي در مورد تيم ملي فوتبال ايران گفت: با توجه به بازيهايي كه از اين تيم درجام ملت هاي آسيا ديدم مطمئن بودم كه تيم ايران به جام جهاني راه پيدا خواهد كرد.



وي در جواب اين سوال كه آيا تيم ملي ايران ازگروه خود در جام جهاني صعود خواهد كرد، خاطر نشان ساخت: قطعا فوتبال ايران اين پتانسيل را دارد كه به دور دوم جام جهاني صعود كند اما به هرحال براي صعود از اين مرحله تيم ملي ايران به شانس هم نياز دارد.



سرمربي جديد تيم فوتبال پرسپوليس درجواب اين سوال كه آيا درصورتي كه علي پروين مديرفني پرسپوليس باشد شما ازنظرات وي استفاده خواهيد كرد، گفت : در مورد مسائل فني حرف آخر را من مي زنم و كسي را به عنوان مدير فني درتيمم نمي پذيرم. آري هان با بيان اينكه يك مربي منظم و با برنامه است گفت : بدون نظم به هيچ وجه نمي توان كاري كرد و مي خواهم با اجراي دقيق برنامه ها و تمرينات تحولي بزرگ را در تيم پرسپوليس به وجود بياورم.



وي در جواب سوالي كه در مورد جذب بازيكنان فصل آينده پرسيده شده بود گفت: جذب بازيكنان با موافقت من خواهد بود و براي اين امر به زمان بيشتري نياز دارم تا با شناخت نقاط ضعف و قوت تيم پرسپوليس بازيكناني را به خدمت بگيرم كه بتوانند مشكلات پرسپوليس را حل كنند اما قطعا در اولويت كارهاي ما استفاده از بازيكنان جوان و مستعد قرار دارد.



آري هان در مورد روش و سيستم بازي پرسپوليس و الگوبرداري ازفوتبال هلند گفت: اگرابزارها و بازيكنان لازم را دراختيار داشته باشم قطعا در فوتبال ايران هم همان شيوه و روش هلند را به اجرا درخواهم آورد.



وي در پايان ابراز اميدواري كرد بتواند با حمايت هاي باشگاه و تماشاگران، پرسپوليس را به جايگاه اصلي اش برساند.



همچنين محمد حسن انصاري فرد در بخشي از سخنان خود پيرامون وضعيت جديد علي پروين گفت: قطعا قبل از شروع كارآقاي هان تعريف جديدي براي نحوه همكاري علي پروين با باشگاه پرسپوليس خواهيم داشت و تلاش مي كنيم با استفاده ازتجربيات گذشته اشتباهات دوره هاي قبل را تكرارنكنيم.



مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد اهداف خود از جذب آري هان گفت : قطعا ما از وجود آري هان براي رسيدن به عنوان قهرماني در رقابت هاي جام حذفي استفاده خواهيم كرد ضمن اينكه با حضور آري هان در پرسپوليس ارتباط ما با فوتبال هلند بسيار نزديك ترخواهد بود كه در اين راه مي توانيم به ويژه در بخش آموزش مربيان و تيم هاي پايه همكاري كنيم. به نظر من جذب آري هان يك موفقيت بزرگ براي پرسپوليس است.



محمد حسن انصاري فرد در پايان اين نشست خبري با انتقاد از سوالات برخي خبرنگاران از آنها خواست كه نگرش و طرز تفكراتشان را نسبت به فوتبال ايران وسيع تركنند و به هنگام تقابل با يك خارجي منافع كشورشان را در اولويت قرار دهند.

انصاري فرد در پايان گفت: قطعا در آينده خبرهاي خوشي براي هواداران پرسپوليس و فوتبال ايران خواهيم داشت و مطمئن باشيد تا آخرين قطره خونمان براي پرسپوليس تلاش خواهيم كرد و قول مي دهم كه تا يك سال آينده تمام مشكلات را برطرف كنم.