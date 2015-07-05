میزان اختصاص بودجه عمومی کشور به آموزش و پرورش افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی شنبهشب در آئین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش وظیفه تعلیم و تربیت را در جامعه بر عهده دارد و تفاوت جوامع مختلف در تفاوتهای نظام آموزشی این جوامع است.
وی با بیان اینکه در نظام آموزش و پرورش با چالشهای مختلفی روبرو هستیم، اضافه کرد: برخی تنگناها در فضاهای آموزشی، محدودیتها در روشهای آموزش و پرورش، کمبهره بودن برخی مربیان از دانش لازم و مشکلات معیشتی فرهنگیان از جمله این مشکلات و چالشها است.
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این چالشها تنها مربوط به کشور ما نیست، ادامه داد: طول و عرض جامعه فردای ما بر اساس فعالیتهای آموزش و پرورش ترسیم میشود و همه باید به آموزش و پرورش کمک کنند.
آموزش و پرورش دروازه ورود به توسعه یافتگی است
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش دروازه ورود به توسعه یافتگی است، بیان کرد: آموزش و پرورش بیکیفیت و فاقد ارزشهای لازم علاوه بر اینکه کمکی به توسعه کشور نمیکند بلکه به عنوان عامل در مقابل توسعه یافتگی حرکت میکند.
بطحایی با بیان اینکه باید سرنوشتساز بودن فعالیتهای آموزش و پرورش به جامعه شناسانده شود، افزود: یکی از مهمترین شاخصهای مربوط به آموزش و پرورش، سهم توجه جامعه به آموزش و پرورش است که این سهم از سال ۸۲ تا ۹۲ به شدت کاهش یافته است.
کاهش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی
وی با بیان اینکه در سال ۸۲، چهار درصد از تولید ناخالص داخلی به آموزش و پرورش میرسید، اضافه کرد: در سال ۹۲ این سهم به کمتر از ۱.۹ رسید و این موضوع نشان میدهد که توجه جامعه نسبت به آموزش و پرورش کم میشود.
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه زنده ماندن ارزشها در آینده منوط به امروز آموزش و پرورش است، ادامه داد: در این شرایط نسخه شفابخش این است که سیستم آموزشی بهرهوری منابع را بالا ببرد تا جامعه به آموزش و پرورش توجه بیشتری داشته باشد.
وی گفت: دولت یازدهم طی ۲۲ ماه فعالیت خود نهایت تلاشش را کرده تا بتواند کمکهای ضمنی را داشته باشد برای اینکه اهمیت آموزش و پرورش به جامعه ثابت شود.
بحطایی با بیان اینکه در حوزه برنامهریزی آموزشی یک شاخص مهم، میزان اختصاص بودجه عمومی به آموزش و پرورش است، اظهار داشت: این عدد در سال ۸۳-۸۴ نزدیک به ۱۵ درصد بود که سال به سال کاهش یافت.
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: این میزان در سال ۹۱-۹۰ به ۹ درصد رسید ولی طی دو سال اخیر به ۱۱ درصد رسیده است و با اجرای طرح رتبه بندی به ۱۲ درصد خواهد رسید.
لزوم افزایش بهرهوری منابع در آموزش و پرورش
وی بهرهوری منابع در آموزش و پرورش را بسیار مهم خواند و افزود: بدون همگرایی این افزایش بهرهوری حاصل نخواهد شد و افراد مختلفی در این همگرایی موثر هستند که باید همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.
لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از علیمراد کرمی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و اصغر حصیری مدیرکل سابق آموزش و پرورش، ناصر کرمی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان بوشهر معارفه شد.
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