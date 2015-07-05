به گزارش خبرنگار مهر، شش سالی است یكی از موسسات خیریه در همدان به نام «یاران نگار» فعالیت های خیریه خود را در بخش های مختلف و با نیروهای جوان آغاز كرده و اكنون ۱۶۰۰ را در استان تحت پوشش دارد.

شامگاه شنبه خیران و مسئولان همدانی در مراسم ضیافت افطار این مجموعه در اردوگاه ابوذر همدان حضور یافتند تا بار دیگر همراهی و همیاری خود را در امور بشر دوستی ثابت كنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در این مراسم با اشاره به اینکه نوع دوستی جایگاه ویژه ای در فرهنگ ملی ایرانیان دارد، بیان داشت: شعر نوع دوستی شاعر نام آور ایرانی سعدی اكنون در سازمان ملل می درخشد و این امر افتخار فرهنگی همه ماست.

محمد ابراهیم الهی تبار ادامه داد: این موسسه غیر از تلاش، تکاپو و کوشش برای افراد نیازمند به چیز دیگری فکر نمی كند.

وی همچنین بیان داشت: امیدواریم مردان دیپلماسی با حقانیت بتوانند موضوع هسته ای را به سرانجام برسانند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه شعار دولت همدلی و هم زبانی است که نقش مهمی در توسعه کشور دارد، تاكید كرد: یاری کردن نیازمندان توفیق بزرگی است و آنچه در این دنیا باقی می ماند کارهای نیک است.

رئیس هیئت مدیره موسسه یاران نگار نیز در این مراسم با اشاره به اینکه هزینه کردهای این مجموعه به صورت شفاف به خیران ارائه می شود، بیان داشت: امسال سال ششم فعالیت این مجموعه است و در سال گذشته ۱۷ میلیون تومان سبد غذایی بین نیازمندان توزیع شد.

امید صالحی ادامه داد: مستمری نیز به افراد تحت تكفل توسط موسسه ارائه می شود و این موسسه جزو سازمان های مردم نهاد است که امسال به دنبال سرلوحه کار قرار دادن سخنان رهبری در خصوص اشتغال زایی است چراکه محور همه سیاست های اجرایی در کل کشور باید اشتغال باشد.

وی بیان داشت: سازمان های مردم نهاد نیازمند افراد با تجربه هستند که آنان را یاری کنند و با تشکیل چند کمیته در این مجموعه به دنبال گسترش فعالیت ها هستیم.