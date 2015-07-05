فعالیت در نظام اسلامی توفیق ارزشمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه شنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری به میزبانی دفتر ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه پر برکت خداوند است، عنوان کرد: این ماه یکی از پر فضلیت ترین ماه های سال است که مومنین باید بیشترین بهره را از این ماه ببرند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام گفت: درهای آسمان در این ماه باز است و دعاها مستجاب می شو، رمضان ماه رحمت و بخشش است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: توبه یکی از مهمترین مواردی است که در این ماه پذیرفته می شود و باید تلاش کنیم از این ماه پر برکت نهایت بهره را ببریم.

مسئولان وظیفه خطیری دارند و امانت بزرگی در دست آنها است

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره اینکه انجام کارهای خیر را در این ماه نباید از یاد برد، بیان کرد: کمک به مستمندان از مهمترین اقدامات ارزشمند نزد خداوند در این ماه است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره اینکه دین اسلام کامل ترین دین خداوند است، بیان کرد: باید همه در راستای تقویت دین تلاش کنند.

وی گفت: مسئولان وظیفه خطیری دارند و امانت بزرگی در دست آنها است که باید تلاش کنند در انجام کارها و امور در پشگاه خداوند سربلند باشند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: تقویت دین اسلام یکی از مهمترین کارها است و همه مدیران باید به این مهم توجه داشته باشند و در این مسیر گام بردارند. پست و مقام ها زمانی موجب سعادت می شود که در مسیر تقویت دین مورد بهره قرار گیرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تصریح کرد: فعالیت در نظام اسلامی توفیق با ارزشی است که همه مدیران باید از این توفیق بدست آمده در مسیر رضایت خداوند گام بردارند.