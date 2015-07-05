  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۹:۴۴

حجت الاسلام نکونام:

فعالیت در نظام اسلامی توفیق ارزشمندی است

فعالیت در نظام اسلامی توفیق ارزشمندی است

شهرکرد - نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: فعالیت در نظام اسلامی توفیق ارزشمندی به شمار می رود و مدیران باید تلاش کنند در مسیر رضایت خداوند گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه شنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری به میزبانی دفتر ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه پر برکت خداوند است، عنوان کرد: این ماه یکی از پر فضلیت ترین ماه های سال است که مومنین باید بیشترین بهره را از این ماه ببرند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام گفت: درهای آسمان در این ماه باز است و دعاها مستجاب می شو، رمضان ماه رحمت و بخشش است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: توبه یکی از مهمترین مواردی است که در این ماه پذیرفته می شود و باید تلاش کنیم از این ماه پر برکت نهایت بهره را ببریم.

مسئولان وظیفه خطیری دارند و امانت بزرگی در دست آنها است

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره اینکه انجام کارهای خیر را در این ماه نباید از یاد برد، بیان کرد: کمک به مستمندان از مهمترین اقدامات ارزشمند نزد خداوند در این ماه است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره اینکه دین اسلام کامل ترین دین خداوند است، بیان کرد: باید همه در راستای تقویت دین تلاش کنند.

وی گفت: مسئولان وظیفه خطیری دارند و امانت بزرگی در دست آنها است که باید تلاش کنند در انجام کارها و امور در پشگاه خداوند سربلند باشند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: تقویت دین اسلام یکی از مهمترین کارها است و همه مدیران باید به این مهم توجه داشته باشند و در این مسیر گام بردارند. پست و مقام ها زمانی موجب سعادت می شود که در مسیر تقویت دین مورد بهره قرار گیرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تصریح کرد: فعالیت در نظام اسلامی توفیق با ارزشی است که همه مدیران باید از این توفیق بدست آمده در مسیر رضایت خداوند گام بردارند.

کد مطلب 2851589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها