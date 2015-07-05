نمایندگان تیر و کمان ایران حذف شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در ادامه مسابقات تیر و کمان بیست و هشتمین دوره بازی‌های دانشجویان جهان امروز یکشنبه پریسا براتچی ابتدا با دیگر نماینده ایران یعنی سحر اسدی رقابت کرد و موفق شد با نتیجه ۱۳۸ از ۱۳۵ اسدی را شکست بدهد و به مرحله یک شانزهم صعود کند اما براتچی در این مرخله با شکست در برابر ورزشکاری از اسلوونی با نتیجه ۱۴۰ در برابر ۱۴۷ از دور رقابت بخش انفرادی خارج شد.

نفیسه رییسی دهکردی در دور نخست رقابت را با نتیجه ۱۳۱ بربر ۱۴۵ به حریف مکزیکی واگذار کرد و با قبول شکست از دور این رقابت‌ها خارج شد.

در بخش مردان آراز توکل ابتدا با قرعه استراحت مواجه شد و در دور دوم نتیجه را با نتیجه ۱۴۱ در برابر ۱۴۲ به حریف ایتالیای واگذار کرد تا از رقابت‌ها حدف شود. آیدین غفوری در این رقابتها نتیجه را در برابر حریف برزیلی با نتیجه ۱۳۹ بر ۱۳۳ پیروز شد و در دور دوم در برابر حریف هندی ۱۴۰ بر ۱۴۷ واگذار کرد و از گردونه رقابت ها خارج شد.

آرش عباسی دیگر نماینده ایران در تیر و کمان با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۹ در دور نخست مقابل حریف آرژانتینی واگذار کرد و از این رقابت‌ها به عنوان آخرین کماندار ایرانی خارج شد.

در بخش مردان دو کره ای، یک مالزیی و یک بلژیکی به دور نهایی صعود کردند. در بخش دختران نیز ورزشکارانی از کره، اسلوونی ، روسیه و مکزیک در بخش انفرادی به مرحله نهایی صعود کردند.