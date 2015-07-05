تیم فوتبال دانشجویان ایران مقابل مالزی هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، تیم فوتبال دانشجویان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات دانشجویان جهان از ساعت ۱۱ صبح (به وقت محلی) در استادیوم مرکزی منطقه «موکپو» به مصاف تیم مالزی رفت که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود مالزی به اتمام رسید تا ایران دومین شکست خود را در این مسابقات تجربه کند.

در این بازی که به فاصله ۷۰ کیلومتری شهر گوانگجوی کره جنوبی برگزار می‌شد، تیم مالزی ابتدا در دقیقه ۱۹ توسط «محمد آوانگ» به گل برتری رسید. تیم ایران در نیمه اول چندان خوب بازی نکرد و حملات کم اثری روی دروازه مالزی برای جبران نتیجه داشت تا نیمه نخست با همین یک گل به اتمام برسد.

در نیمه دوم هم بازیکنان مالزی برای حفظ نتیجه مدام وقت کشی و از هر فرصتی برای انداختن خود روی زمین استفاده می‌کردند. شاگردان فرشاد کرمی چند فرصت برای گلزنی داشتند و حتی تیر دروازه مالزی را هم به لرزه انداختند ولی بازی بسته مالزی اجازه گلزنی به ایران نداد.

کمتر از ۱۰۰۰ تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند. تیم ایران پیش از این مقابل ژاپن با نتیجه ۲ بر یک شکست خورده بود و در بازی بعدی خود روز سه شنبه باید به مصاف برزیل برود.

ایران همچنان روی کاغذ برای صعود شانس دارد و ضمن پیروزی برابر برزیل باید چشم انتظار نتیجه بازی ژاپن با مالزی باشد.