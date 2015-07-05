نقش درآمد خانواده و تحصیلات والدین در رشد مغز فرزندان

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به بررسی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر درآمد خانوادگی و میزان تحصیلات والدین بر روی ساختار مغزی فرزندان پرداختند. در این مطالعه مشخص شد بیشترین رابطه بین میزان درآمد و رشد ساختار مغزی در خانواده های کم درآمد وجود دارد. به این ترتیب شاید اقدامات گوناگون برای کاهش شکاف طبقاتی بتواند جلوی بروز این تغییرات مغزی را بگیرد.

البته این پژوهش به این نکته اشاره ندارد که شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب بروز تغییرات غیرقابل بازگشت در مغز و یا توانایی های شناختی فرد می شود، بلکه به این نکته اشاره دارد که دسترسی گسترده تر به منابعی که با پول می توان به آن دست یافت سبب بروز تفاوت هایی در ساختار مغزی خواهد شد.

در این پژوهش ۱۱۰۰ کودک و نوجوان ۳ تا ۲۰ ساله مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه اطلاعاتی در مورد تحصیلات والدین و درآمد خانوادگی آنها به دست آمد و سپس با تصویر برداری MRI و نیز بررسی سوابق خانوادگی، میزان سطح مغزی آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می داد که تحصیلات، سن و سابقه ژنتیکی رابطه ای غیرخطی با سطح مغز داشتند و رابطه درآمد با شکل مغز بیشتر از رابطه تحصیلات والدین با این وضعیت مغزی بود.

«الیزابت سوول»، سرپرست تیم تحقیق و متخصص بیمارستان اطفال لس آنجلس، در این باره می گوید: «ما واقعا نمی دانیم پول چگونه موجب تفاوت در اندازه مغز می شود اما گمان می کنیم که این اتفاق به دلیل تمامی منابعی باشد که در دسترس مردم دارای درآمد بالاتر همچون تغذیه خوب، بهداشت و سلامت، مدرسه بهتر و غیره قرار دارد.»

به علاوه این پژوهش نشان می دهد که میزان تحصیلات پدر و مادر بر کلیت ناحیه سطحی مغز کودک تاثیرگذار است به طوریکه هر چه میزان تحصیلات والدین بیشتر باشد، ناحیه سطحی مغز کودک در طی رشد او بزرگتر می شود.

درآمد خانوادگی به مواردی نظیر تغذیه، سلامت، مدرسه، نوع بازی ها و گاهی کیفیت هوایی که کودک استنشاق می کند ارتباط دارد.