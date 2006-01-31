پيروزي حماس تاييدي بر ديدگاه حزب الله و پايان روند سازش/ تمايل حماس براي برقراري روابط مسالمت آميز با جامعه بين المللي

به گزارش خبرگزاري مهر،" اسامه بن حمدان " نماينده جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) درلبنان در گفتگو با روزنامه لبناني "الديار" تصريح كرد: انتخابات پارلماني اخير فلسطين كه با پيروزي جنبش حماس پايان يافت به وضوح نشان داد كه ملت فلسطين روند سازش را پايان يافته دانسته اند.



وي تاكيد كرد كه حماس تحت هيچ شرايطي دست خود را به سوي اشغالگران اسرائيلي درازنخواهد كرد .

نماينده حماس در لبنان برضرورت اهتمام و توجه اين جنبش به ايجاد روابط مثبت ومسالمت آميز و درست با جهان تاكيد كرد.

حمدان ياد آور شد: از زمان آغاز انتفاضه دوم فلسطينيان درسال 2000 ميلادي، روند سازش پايان يافت و اين روند روز شكست توافقنامه كمپ ديويد به پايان رسيد.



وي افزود: تمام تلاش هاي مسالمت آميز با همان اشتباهات توافقنامه هاي اسلو توام شد، زيرا حقوق ملي مردم فلسطين درنظر گرفته نشد، بلكه تنها نيازهاي امنيتي اسرائيل برآورده شد.

اسامه حمدان با اشاره به وجود واقعيت جديد در فلسطين گفت : ما با تمام كشورهاي همسايه عرب همكاري و تعامل خواهيم كرد و واقعيت جديد درمورد رژيم صهيونيستي اين است كه ناچاريم با اين رژيم تعامل كنيم .

اسامه بن حمدان بارديگرخاطر نشان كرد: ما با اسرائيليها دست نخواهيم داد وهرگز دست در دست اشغالگران نخواهيم گذاشت و دربرابر اشغالگران اسرائيلي كوتاه نخواهيم آمد و دربرابر آنها ضعيف نشان نخواهيم داد و هيچ كس نبايد انتظار داشته باشد كه حماس تحت هرشرايطي دست خود را در دست اشغالگران بگذارد .

اما وي درعين حال خاطر نشان كرد: "رويكرد و گرايشي براي درك واقعيت و بررسي وضعيت جديد و پاسخ قاطع به تجاوزات اسرائيل بر اساس درك حجم درگيري وجود دارد.

نماينده حماس در لبنان درعين حال برضرورت اهتمام اين جنبش به برقراري روابط مثبت و مسالمت آميز و درست با جهان تاكيد كرد.

وي افزود : ما خوشحال خواهيم شد كه اگر رابطه ما با آمريكا براساس همكاري و احترام به حاكميت و استقلال دولت و حقوقمان باشد، اما اگر آمريكا رويكرد ديگري را درپيش بگيرد ملت فلسطين نمي تواند در برابر آن تسليم شود.

اسامه بن حمدان پيروزي مقاومت فلسطين را حمايت معنوي بزرگ براي حزب الله و تاكيدي بر ديدگاه اين حزب دانست و تاكيد كرد: تنها راه حل ادامه مقاومت است.

وي با اشاره به دست داشتن فلسطينيان درجنگ داخلي لبنان در مورد روابط ميان اين كشور و فلسطين گفت : ملت فلسطين و جنبش حماس در امور داخلي لبنان دخالت نمي كند و ما نمي خواهيم تجربه اشتباه قبلي را تكرار كنيم .