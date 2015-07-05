آمارتصادفات نگران کننده است/۳۶۲ هزار نفر جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله جولائی شامگاه شنبه در مراسم چهاردهمین جشن گلریزان آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد با حضور مسئولان استانی در تالار نور مشهد بیان کرد: از ۱۵ خرداد سال ۴۲ تا کنون ۳۴۰ هزار نفر شهید داشته ایم اما در ۱۷ سال گذشته ۳۶۲ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته شده اند که این آمار قابل تامل است.

وی خاطر نشان کرد: در ۳۰ سال گذشته سالانه به طور متوسط ۲۱ هزار و ۳۴۰ نفر از هموطنان ما در تصادفات جان خود را از دست داده اند که این آمار جای تامل دارد.

مدیر عامل ستاد دیه کشور در این مراسم با اشاره به اینکه رمضان ماه آزاد کردن بنده در صدر اسلام بوده است گفت: ستاد دیه کشوردر سال ۱۳۶۹ با هدف رهایی افرادی که به خاطر بدهکاری و فقر در زندان بوده اند و با تلاش مرحوم لاجوردی تاسیس گردید.

جولایی ادامه داد: در ابتدای تاسیس این نهاد مبلغ دیه حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر بود اما اکنون دیه یک مرد ۱۶۵ میلیون تومان است که در ماه حرام این مبلغ به ۲۲۰ میلیون تومان می رسد و در صورت حاد بودن ضایعه نظیر ضربه مغزی و یا قطع نخاع این مبلغ پنج برابر می شود.

اصلاح قانون آمار زندانیان را کاهش داد

وی با بیان اینکه در این شرایط تنها اقدامات و تلاش های ستاد دیه از قبیل رضایت گرفتن و یا کمک خیران نمی توانست رهگشا باشد افزود: ستاد دیه جلسات متعددی را در ارتباط با اصلاح قانون و تصویب بیمه اجباری و شخص ثالث انجام داد و این قانون با تصویب در مجلس باعث کاهش ورودی ها به زندان گشت.

جولائی با اشاره به اینکه در سال ۸۲ در حدود ۳۰هزار و دویست نفر زندانی و مرتبط با حوادث رانندگی در کشور داشتیم ادامه داد: امروز با تصویب قانون بیمه شخص ثالث حداکثر یک هزار نفر راننده در زندان ها داریم و این امر نشان دهنده آسیب شناسی به موقع و اصلاح قانون است.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده توسط ستاد دیه کشور در سال گذشته گفت: این ستاد در بیش از ۴۰ درصد موارد یعنی مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان موفق به اخذ گذشت از شکات و اولیاء دم و طلب کاران شده که این اقدامات با همکاری شورای حل اختلاف و معتمدین و ریاست زندانها بوده است.

خیران سالانه ۱۲۵ میلیارد تومان کمک می کنند

وی به کمک خیران در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: هر ساله مبلغی به میانگین ۱۲۵ میلیارد تومان از کمک خیران جمع آوری شده است ضمن اینکه با اصلاح قانون بیمه و اجرای آن بیمه ها نیز مکلف شدند و مبالغ قابل توجهی را در این زمینه پرداخت می کنند.

جولائی در ادامه افزود: از سال ۱۳۸۴ بعد از اصلاح قانون بیمه مجلس شورای اسلامی همه ساله مبلغی را به عنوان قرض الحسنه به این ستاد اختصاص داده است و بانک های عامل نیز با وام های بدون بهره و با کارمزد ۴ درصد این ستاد را یاری کردند.

مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: در سال ۱۳۹۳ هشت هزار و ۴۹۸ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد زندان های کشور با پرداخت مجموع بدهی هفت هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال آزاد شدند که بالغ بر ۴۰ درصد این میزان با جلب رضایت و گذشت شاکیان و بقیه با مشارکت خیران تامین و پرداخت گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز اعداد ۲۶۰ جشن گلریزان و مراسم کمک به آزادی زندانیان جرائم مالی غیر عمد در ماه مبارک رمضان در سطح کشور برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: از زمان تاسیس ستاد مردمی دیه و رسیدگی به زندانیان جرائم مالی غیر عمد کشور به ابتکار شهید لاجوردی در سال ۱۳۶۹ تاکنون در مجموع ۹۰ هزار نفر از این دسته زندانیان با مشارکت های مردمی و خیران و رضایت شاکیان آزاد شدند.

نیازمند ترویج فرهنگ صلح و سازش

وی اظهار داشت: استان های فارس، مازندران، قم، خراسان رضوی، اصفهان و تهران بیشترین آمار زندانیان مرتبط با مهریه و استان های اصفهان، فارس، کرمانشاه و اردبیل بیشترین میزان زندانیان جرائم مالی غیر عمد و غیر کلاهبرداری را به خود اختصاص می دهند.

وی با اشاره به نگرانی رهبر معظم انقلاب از افزایش تعداد زندانیان در کشور و تاکید معظم له بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم گفت: باید با ترویج فرهنگ صلح و سازش و با اهتمام مسوولین مربوطه شاهد کاهش زندانیان جرائم از جمله جرائم غیر عمد در زندانها باشیم.

۱۰۰۰ زندانی در خراسان رضوی از بند رهایی یافتند

رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در سال گذشته مقدمات آزادی هزار نفر از زندانیان توسط خیرین و ستاد دیه کشور فراهم شد و همه ساله در تمام استانهای کشور مردم مبالغی را در این مراسم برای آزادی زندانیان هدیه می کنند.

حجت الاسلام علی مظفری افزود: با وجود اقدامات سازنده و کمک های خیرین باز هم شاهد جمعیت کیفری قابل توجهی در کشور هستیم که بخش اعظم آنها به خاطر مسائل مالی در زندان ها به سر می برند.

رییس هیئت مدیره ستاد مردمی دیه و رسیدگی به زندانیان جرائم مالی غیر عمد خراسان رضوی با بیان اینکه انسانیت ایجاب می کند تا نسبت به همنوع خویش بی تفاوت نباشیم ادامه داد: در دین اسلام کمک و توجه به همنوع سفارش شده است در حالی که درغرب انسانها از هم دورند و نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش زندانیان مرتبط با مهریه اقدامات خوبی انجام شده ادامه داد: تعدادی از افراد در آغاز زندگی مشترک با عنوان اینکه مهریه را هیچ شخصی نداده به مهریه های زیاد تن در می دهند اما به دلیل مشکل در زندگی زناشویی با مشکلاتی از قبیل حبس مواجه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور رییس ستاد دیه کشور و مسئولان استانی و کشوری در محل تالار نور مشهد برگزار با برپایی جشن گلریزان مبالغ بسیاری از طرف خیران برای رها سازی زندانیان جمع آوری شد.