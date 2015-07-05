تضعیف سیستم ایمنی بدن با مصرف بیش از اندازه مکمل ویتامین A

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کمبود ویتامین A می تواند برای بدن مضر باشد اما تحقیقات جدید نشان می دهد میزان بیش از حد نرمال آن هم پیامدهای منفی برای سلامت به همراه خواهد داشت. وجود بیش از اندازه ویتامین A در بدن موجب از کار افتادن دستگاه ایمنی بدن شده و در نتیجه دریچه ایی برای ورود عفونت هایی که بدن در گذشته در مقابل آنها مصون بوده باز می شود.

محققان مرکز پزشکی دانشگاه رادبود کشور هلند در مطالعه خود متوجه شدند سلول های ایمنی که با ویتامین A تحریک شده بودند، میزان سیتوکین کمتری تولید کردند. سیتوکین پروتئین مهمی است که به دفع میکروب ها کمک می کند.

دکتر «جان وری» عضو تیم تحقیق در این باره می گوید: «تداخل تغذیه و سیستم ایمنی بدن، حوزه بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد مخصوصاً اینکه با افزایش سن مصرف مکمل ها و ویتامین ها بسیار متداول است.»