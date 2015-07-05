کرمی: به خودمان باختیم نه داور/ مشکل روحی و روانی داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، فرشاد کرمی بعد از باخت تیم فوتبال دانشجویان ایران برابر مالزی اظهار کرد: شکست غیر منتظره‌ای بود. فکر می‌کنم در بازی نخست با ژاپن فشار زیادی به بازیکنان ما آمد و ریکاوری بازیکنان طول کشید. برای همین به نتیجه موردنظر نرسیدیم.

وی تاکید کرد: در نیمه اول بد بازی کردیم ولی در نیمه دوم به بازی برگشتیم که دیگر فرصتهایمان به گل تبدیل نشد.

سرمربی تیم فوتبال دانشجویان خاطرنشان کرد: ما هنوز به صعود امیدواریم هرچند کارمان سخت است. تا لحظه آخر برای صعود خواهیم جنگید.

کرمی درباره بازی آخر ایران برابر برزیل تصریح کرد: مالزی و برزیل در یک سطح هستند با این تفاوت که سرعت برزیلی ها کمتر است. ما باید در آن بازی پرقدرت ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی تیمش روحی و روانی است، گفت: بازیکنان ما دانشجوی واقعی هستند و تجربه بین المللی ندارند. به همین دلیل ما فکر می کردیم این نتایج به دست بیاید.

سرمربی دانشجویان ایران در پایان درباره داوری مسابقه و اعتراضاتی که به عملکرد وی داشت گفت: داور در نتیجه بازی تاثیری نداشت. هرچند بعضی سوتها به نفع مالزی بود ولی ما به خودمان باختیم نه داور.

تیم فوتبال دانشجویان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات دانشجویان جهان امروز یکشنبه مقابل تیم مالزی شکست خورد تا کارش برای صعود به مرحله بعد به اما و اگر و بازی با برزیل کشیده شود.