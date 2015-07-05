به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق موسوی مدیرکل نمایش خانگی، مستند و کوتاه گفت: تولید فیلم در كشور با تعاریف و مقیاس های معین و تعریف شده ای صورت می پذیرد. شماری از تهیه كنندگان و كارگردانان متقاضی پروانه ساخت برای آثار بلند سینمایی خود هستند كه پس از بررسی های لازم در شورای پروانه ساخت، مجوز ساخت خود را از اداره كل ارزشیابی سینمای حرفه ای دریافت می كنند.

وی ادامه داد: این تولیدات سینمایی پس ازتولید، پروانه نمایش خود را نیز از همین اداره كل دریافت کرده و وارد چرخه اكران در سینماهای كشور می شوند. شماری دیگر از فیلمسازان و تهیه كنندگان متقاضی تولید اثر خود با فرمت ویدیو هستند. فیلمنامه این متقاضیان بررسی و برای آنان پروانه تولید فیلم ویدیویی صادر می شود. این آثار هم پس از اتمام تولید و اخذ پروانه نمایش از اداره كل نمایش خانگی مستند و كوتاه، وارد شبكه نمایش خانگی و یا تلویزیون می شوند.

مدیر كل نمایش خانگی، مستند و كوتاه در ادامه بیان کرد: همان طور كه اشاره شد فرآیند تولیدی این فیلم ها كاملا متفاوت و نحوه ارزیابی و تایید پروانه تولید آنها نیز كاملا از یكدیگر متمایز است.

دبیر شورای توسعه نمایش خانگی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه تولید فیلم های ویدیویی خطاهای عمدی و یا سهوی صورت می پذیرد كه به هر شكلش ایجاد مساله خواهد كرد. عمده این تخلفات متوجه انتشار خبر در مرحله پیش تولید است. خبر به شكلی تنظیم می شود كه ویدیویی بودن فیلم را مخفی نگاه می دارد. همچنان دیده شده كه در مواردی، فیلمی را كه پروانه تولید ویدیویی دارد فیلم سینمایی معرفی می كنند. این دست اطلاع رسانی های مغایر با واقعیت، از دید اداره كل نمایش خانگی پنهان نمی ماند و با ادامه آن اصل اعتماد بین مدیران و تولیدكنندگان خدشه دار خواهد شد و در طولانی مدت سبب می شود سرمایه گذارانی كه فریب خورده اند و به امید تولید فیلم سینمایی سرمایه گذاری كرده اند برای همیشه از این عرصه خارج شوند و بخش خصوصی سینما لطمات فراوانی ببیند.

موسوی ضمن تاكید بر تفاوت نوع اكران و مخاطبان آثار سینمایی با تولیدات ویدیویی تصریح كرد: عدم اطلاع رسانی درست و یا به تعبیری خبررسانی مخدوش می تواند مخاطب عام را هم كه علاقمند به فیلم و سینما است دچار اشتباه كند و در این میان برخی از سودجویان نیز به طریق خود از این ناآگاهی سود ببرند.

وی همچنین افزود: فیلمسازان ویدیویی هم هستند كه با حمایت و همراهی شوراها و كارشناسان سازمان، با تعهد بر اكران برای مخاطب خاص پروانه نمایش می گیرند اما متاسفانه با كم لطفی و ناهماهنگی اقدام به نمایش بدون پروانه فیلم در خارج از كشور می كنند. در صورتی كه اخذ پروانه نمایش برای حضور در فستیوال های بین المللی فیلم با حداكثر همكاری و سرعت در سازمان سینمایی قابل پی گیری است. این گونه رفتارها موید قانون گریزی و عدم پایبندی به قواعد حرفه ای كار است.

موسوی در پایان ضمن تاكید بر نقش مهم و موثر رسانه ها در انتشار اخبار درست، از فعالان این حوزه خواست تا برای دستیابی به اخبار صحیح با روابط عمومی سازمان سینمایی در ارتباط باشند.