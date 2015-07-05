۲۵۳ میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن گلریزان با هدف کمک به زندانیان جرائم غیرعمد شامگاه شنبه با حضور امام جمعه، دادستان و جمع دیگری از مسئولان شهرستان مریوان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه مریوان در این مراسم به نقش مال و ثروت در مقابله با فقر از دیدگاه قرآن کریم اشاره کرد و گفت: فریضه زکات یکی از پیام های مهم ماه مبارک رمضان در راستای مقابله با فقر و توجه به نیازمندان و گسترش فرهنگ نوعدوستی، محبت و مودت در جامعه است.

ماموستا مصطفی شیرزادی افزود: افراد غنی و ثروتمند باید از مال خویش برای کمک به افراد نیازمند و رفع مشکلات آنها استفاده کنند تا خداوند نیز به مال آنها برکت و افزونی عطا فرماید.

وی ضمن تاکید بر حضور و مشارکت مردم در راسای کمک به افراد نیازمند عنوان کرد: ما به عنوان مسلمان باید در هر شرایطی از افراد نیازمند حمایت کنیم و در این راستا لازم است که در برنامه های این چنین شاهد حضور گسترده مردم باشیم.

دادستان مریوان نیز در این مراسم به نقش مهم انجمن های مردم نهاد این شهرستان از جمله انجمن حمایت از زندانیان در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قشر نیازمند اشاره کرد و گفت: این انجمن ها بازوان توانمند دولت و کارگزاران آن در شهرستان مریوان هستند که به خوبی در راستای اهداف و اساسنامه خود عمل می کنند.

مهدی آصفی بیان کرد: ستاد دیه استان و شهرستان مریوان می تواند با احصاء زندانیان جرایم غیرعمد هر شهرستان و مبالغ مورد نیاز برای آزادی آنان و اعلام به فرمانداران شهرستان ها نسبت به جمع آوری مساعدت های خیرین اقدام کند.



وی با اشاره به لزوم استفاده از کمک های خیران شهرستانی و عموم اهالی متدین شهر مریوان اظهار داشت: برگزاری همایش گلریزان در شهرستان ها امری جدی و مورد تاکید است که باید ستاد دیه با شناسایی زندانیان هر شهرستان نسبت به اجرای گلریزان در سطح شهرستان های تابعه تلاش کرد.

وی از تلاش های خیران و اعضای هیات امناء و هیات مدیره ستاد دیه استان قدردانی کرد و وضعیت این ستاد را مطلوب و رضایت بخش خواند و افزود: امیدواریم در سایه تعامل و همدلی و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف بتوانیم همچنان در این مسیر بسوی ارتقا سطح فعالیت ها و خدمات این تشکل مردم نهاد حرکت کنیم.

گفتنی است، در پایان با مشارکت خوب خیرین و شهروندان مریوان ۲۵۳ میلیون تومان در خصوص حمایت از زندانیان و خانواده های آنها جمع آوری شد.