۱۷ هزار نفر در اصفهان مشمول بیمه بیکاری شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور شامگاه شنبه در بیستمین آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: اصفهان به عنوان یکی از استان های تراز اول کشور دارای دو خسیسه متمایز یا دو روی یک سکه است یعنی در واقع از یک طرف استان برخوردار با پتانسیل های عظیم و ظرفیت های بالایی در صنعت، معدن، تجارت، گردشگری و دانشگاهی است که رسیدن به یک چنین پتانسیلی در توان هیچ استان دیگری نیست، اما از طرف دیگر همین امروز با مسائل و چالش هایی روبرو است که هیچ استان دیگری با آن رو برو نیست.

وی اضافه کرد: در روی اول سکه شما توسعه یافتگی صنعتی و معدنی، رتبه اول گردشگری، رتبه اول حمل و نقل جاده ای بار و مسافر و رتبه دوم دانشگاهی کشور را می بینید، اما در روی دیگر سکه تورم بالاتر از میانگین کشوری، بیکاری بالاتر از میانگین کشوری و مسائل پیچیده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی خاص خودش روبرو است.

استاندار اصفهان به بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: در همین بخش صنعت که اصفهان توسعه یافته کشوری محسوب می شود نیز همان قانون دو روی سکه صدق می کند ۱۵۵ هزار میلیارد تومان با اشتغالی بالغ بر ۲۴۰ هزار نفر را در این بخش داریم در کنار آن ۷۲۲ واحد معدنی فعال با ۴۲.۵ میلیون تن و ۳ میلیون ۶۸۰تن ظرفیت قطعی داریم که سرمایه گذاری ۳۷۵۰ میلیارد تومانی نیاز دارد، اما در همین استان و در طرف دیگر سکه ۱۰ درصد واحدهای صنعتی در خواب کامل هستند، نیمی از صنایع استان فقط با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند و ۸۰۰۰ طرح نیمه تمام با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال باقی مانده است.

زرگرپور بیان کرد: اخراج کارگران را هم باید ببینیم و باید متوجه باشیم که در سال قبل ۱۷ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شده اند پس اوضاع از همان قانون دو روی سکه تبعیت می کند.

وی به تحلیل های چند روز اخیر صنعتگران از اوضاع صنعت گفت ادامه داد: جمع بندی در خصوص این گفته ها این است که اول باید یک نقشه راه برای صنعت استان تدوین شود سپس استراتژی صنعت مشخص شده و از تصمیمات آنی و عدم اجرای قوانین جلوگیری شود و دانش مدیریت به جای تکنولوژی وارد این بخش بشود.

استاندار اصفهان تاکید کرد: این نتایج همان صنعت راهبردی صنعت معدن و تجارت کشور است که اجرایی شده است و ما باید برش استانی آن را سریعتر عملی و با نظارت دقیق اجرایی کنیم.

زرگرپور با بیان اینكه در سال گذشته، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال منابع توسط بانك های استان جذب شده، گفت: حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال از این منابع توسط بانك ها مصرف شده است كه نزدیك ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع است.

وی یادآور شد: نسبت مصارف به منابع در بانكهای دولتی و نیمه دولتی بالای ۹ درصد است در حالی كه در بانك های غیر دولتی حدود ۵۲ درصد است كه نشان می دهد مطالباتی كه از سیستم بانكی وجود داشت در بانك های دولتی و نیمه دولتی اتفاق افتاده ولی در بانك های غیر دولتی اتفاق نیفتاده است كه این مبلغ عدد قابل توجه و نزدیك به ۷ هزار میلیارد ریال است.

استاندار ادامه داد: یكی از اصلی ترین وظایف مدیریت استان در بخش اشتغال این است كه بانك های غیر دولتی نیز نسبت مصارف به منابع خود را به مرز ۸۵ درصد برسانند چرا كه این امر یك مطالبه صحیح است و نباید منابع استان كه قرار است صرف رفع مشكلات تولیدی و كاهش نرخ بیكاری در اصفهان شود در استان های دیگر هزینه شود.

زرگرپور به شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اشاره و یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد تصمیمات استانی این شورا محقق شده است همچنین کارگروه تسهیل رفع موانع کسب و کار نیز به طور جدی دنبال می شود و سیاست ما در استان این است که نگذاریم یک نفر کارگر شغل خود را از دست بدهد.