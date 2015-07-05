مهرداد جماعتی در تمرینات فولاد خوزستان شرکت کرد

مهرداد جماعتی با تائید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تمدید قرارداد خود با باشگاه فولاد خوزستان، از عصر روز شنبه نیز آزمون پزشکی را انجام دادم. تیم فولاد یک هفته است که در کرج اردو زده من نیز از بعدازظهر روز گذشته در تمرینات تیم حاضر شدم.

وی افزود: در این یک هفته به دنبال کارهای تأیید سلامتی و انعقاد قرارداد بودم برای همین با تأخیر یک‌هفته‌ای به اردوی تیم ملحق شده و تمرینات خود را آغاز کردم.

کاپیتان تیم فوتبال فولاد خوزستان در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه فولاد را مدعی قهرمانی در فصل آینده لیگ برتر می‌داد، گفت: فعلا برای پیش‌بینی قهرمانی فولاد در لیگ زود بوده و باید بازی‌ها شروع‌شده و روند عملکرد تیم معلوم شود. بعد از شروع چند بازی می‌توان در ارتباط با پیش‌بینی قهرمانی فولاد در لیگ صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جماعتی روز گذشته با حضور در کلینیک تخصصی پزشکی آکادمی ملی فوتبال، آزمون‌های پزشکی را پشت سر گذاشت تا پس از اعلام نظر پزشکان وضعیت این بازیکن برای همراهی تیم فولاد مشخص شود.

مهدی بدرلو و مهرداد جماعتی دو بازیکن کلیدی فولاد هستند که فعلاً شرایط حضور در تمرینات گروهی را ندارند و کادر پزشکی باشگاه فولاد در تلاش برای آماده کردن این دو بازیکن طی هفته‌های آتی هستند.