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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر شهریار مطرح کرد:

لزوم تقویت ناوگان اتوبوسرانی شهریار/وجود ۱۷۰ اتوبوس فرسوده

لزوم تقویت ناوگان اتوبوسرانی شهریار/وجود ۱۷۰ اتوبوس فرسوده

شهریار- رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورا ی اسلامی شهرشهریار از لزوم تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی و اختصاص اتوبوس های جدید به این حوزه خبر داد.

جمشید فرجی رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر بـا اشاره بـه کثرت جمعیتی انبوه شهریار اظهار داشت: لـزوم تقویت نـاوگان حمل و نـقل عمومی و اختصاص اتوبوس های جدید به این منطقه به شدت احساس می شود.

وی افزود: تسهیل و ارتقا سطح خدمات عمومی و شهری بدون تامین زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز این عرصه امکان پذیر نخواهد بود.

فرجی گفت:یکی از مولفه های برجسته و حائز اهمیت حوزه حمل ونقل، مشمول خودروهای سبک و سنگین در دو بخش تاکسیرانی و اتوبوسرانی می شود و عمده ترین دغدغه ما در این حوزه معطوف به ناوگان اتوبوسرانی شهریار است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و تـرافیک شورای اسلامی شهر شهریار افـزود:۱۷۰دستگاه اتوبوس در ناوگان  حمل ونقل عمومی این شهر فرسوده شده که با تلاش متخصصان نسبت به بازسازی برخی از آنها اقدام کردیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه امکان بازسازی بخش قابل توجهی از اتوبوس های مورد اشاره وجود نداشت از معاون وزیر کشور درخواست مساعدت کردیم که مقرر شده۵۰ دستگاه اتوبوس به این شهر اختصاص یابد.

فرجی یادآور شد: تسهیل تردد خودرو ها، توسعه زیر ساخت های حوزه حمل ونقل شهری و عمومی، بهره برداری از طرح های روگذر در میادین پر تردد شهر از اولویت هایی است که تا حصول نتیجه با جدیت تمام از سوی مدیریت شهری پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 2851625

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    نظرات

    • کمال ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
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      واقعا جای تاسف داره در حالیکه شهرستانهای استان تهران از قبیل ورامین و...در حال تجهیز به مترو هستند شهرستان شهریار با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر دارای اوضاع نابسامانی چه از لحاظ جاده و نیز اتوبوسهای فرسوده میباشد که ظاهرا هیچ یک از مقامات مسئول این شهرستان خود را مقید به رسیدگی این اوضاع نمیدانند.
    • محمد علی ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
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      راست میگی.ای کاش یه نفر پیدا شه ببینه مسافرانی که هر روز مجبورن سوار اتوبوسهائی بشن چی میکشند و اینکه هیچ نظارتی نمیشن تو فصل سرما بخاری ندارن حالا کولر تو فصل گرما پیشکش.جالبه از تهران تا شهریار با کرایه هزار تومن میایم ولی برای اینکه بتونیم داخل شهر بریم مجبوریم هشتصد تا هزار تومن دیگه بدیم تا تاکسیهائی که یه شبه صاحب ایستگاه و خط شدن و تا حالا وجود نداشتن این مسافت سه چهار دقیقه ای رو ببرند.خیلی خنده داره.
    • صادق ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
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      کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرستان شهریار....؟؟؟کارش چیه؟؟ فقط یه کار مثبتش رو بگه ممنون میشیم؟؟؟این آقای مسئول تا حالا سوار اتوبوسهای تهران شهریار شده؟؟؟ کدوم اتوبوسها رو باسازی کردند؟؟از این اتوبوسها دیگه تو کشورهای آفریقائی هم استفاده نمیشه.

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