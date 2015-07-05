لزوم تقویت ناوگان اتوبوسرانی شهریار/وجود ۱۷۰ اتوبوس فرسوده

جمشید فرجی رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر بـا اشاره بـه کثرت جمعیتی انبوه شهریار اظهار داشت: لـزوم تقویت نـاوگان حمل و نـقل عمومی و اختصاص اتوبوس های جدید به این منطقه به شدت احساس می شود.

وی افزود: تسهیل و ارتقا سطح خدمات عمومی و شهری بدون تامین زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز این عرصه امکان پذیر نخواهد بود.

فرجی گفت:یکی از مولفه های برجسته و حائز اهمیت حوزه حمل ونقل، مشمول خودروهای سبک و سنگین در دو بخش تاکسیرانی و اتوبوسرانی می شود و عمده ترین دغدغه ما در این حوزه معطوف به ناوگان اتوبوسرانی شهریار است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و تـرافیک شورای اسلامی شهر شهریار افـزود:۱۷۰دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل ونقل عمومی این شهر فرسوده شده که با تلاش متخصصان نسبت به بازسازی برخی از آنها اقدام کردیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه امکان بازسازی بخش قابل توجهی از اتوبوس های مورد اشاره وجود نداشت از معاون وزیر کشور درخواست مساعدت کردیم که مقرر شده۵۰ دستگاه اتوبوس به این شهر اختصاص یابد.

فرجی یادآور شد: تسهیل تردد خودرو ها، توسعه زیر ساخت های حوزه حمل ونقل شهری و عمومی، بهره برداری از طرح های روگذر در میادین پر تردد شهر از اولویت هایی است که تا حصول نتیجه با جدیت تمام از سوی مدیریت شهری پیگیری خواهد شد.