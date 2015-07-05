گره خوردن شرکت های دانش بنیان با اقتصاد تحول آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در مراسم تجلیل از شرکت های دانش بنیان که شنبه شب در سالن اجتماعات پارک علم و فن آوری امام خمینی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: پیشنهاد دادیم گروه مشاورین خیرین در استان راه اندازی شود تا خیرین بر اساس نیازهای جامعه در این کار خداپسندانه وارد شوند تا اسرافی صورت نگیرد.

استاندار بیان کرد: باید شرایط زمانی و مکانی در کارهای خیر لحاظ شود و اگر کسی بدون توجه به نیاز روز اقدام کند دچار اسراف شده و هزینه ها جایی مصرف می شود که نیاز و اولویت نبوده که منطقی نیست.

روزبه یادآورشد: در ماه رمضان شاهد کارهای خیری هستیم که در رسانه ملی هم پوشش داده می شود و افرادی برای تامین نیاز افراد نیازمند اقدام می کنند که خوب است اما نباید در این حد متوقف شویم و کارهای بهتری می توانیم صورت دهیم.

با عدالت آموزشی فاصله داریم

این مسئول اظهارداشت: با عدالت آموزشی فاصله زیادی داریم و در شرایطی که جامعه دارای استعدادهای سرشاری است و به شرط آنکه آنها را بشناسیم و به آن رسیدگی کنیم و از همت خیرین برای رفع نیازها استفاده کنیم قادر خواهیم بود، کارهای بزرگی صورت دهیم.

استاندار یادآورشد: در استان قزوین وجود شهرک های تحقیقاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید خیرین هم وارد این کار ارزشمند شوند و کاری ماندگار از خود نشان دهند.

تاثیر شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

روزبه تصریح کرد: در موضوع اقتصاد مقاومتی وجود شرکت های دانش بنیان ضروری است و اگر بخواهیم از شعار فاصله گرفته و کار را عملیاتی کنیم باید شرکت های دانش بنیان محور فعالیت قرار گیرد و پیوند آنها با دانش عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: حوزه های اقتصادی باید به دانش گره بخورد تا کاری ماندگار صورت گیرد و برای نمونه اگر محصولا انگور تاکستان به دانش گره خورده بود امروز اقتصادمان متحول شده بود.

استاندار یادآورشد: در حالی که بزرگترین مرکز انگور را در تاکستان داریم دیگر بی معنی است که انگور روی دست کشاورز بماند و دولت مجبور شود با خرید تضمینی مشکلات را برطرف کند لذا باید شرکت های دانش بنیان وارد حوزه اقتصادی شوند تا کارها سامان یابد.

وی اضافه کرد: اگر منطقه آبگرم به شرکت های دانش بنیان گره خورده بود می توانستیم از این منابع سرشار خدادادی برای تحول در اقتصاد منطقه بخوبی استفاده کنیم اما دانش ما به یک سمت و اقتصاد به سمتی دیگر می رود.

با همه وجود پای کار هستیم

استاندار از حمایت جدی مسئولان استان از شرکت های دانش بنیان خبرداد و گفت: در قزوین ظرفیت بسیار خوبی در زمینه انرژی های نو بویژه باد و خورشید وجود دارد و در حالی که میانگین نور خورشدید در آلمان دو ساعت است و آنها بخوبی از آن برخوردار شده اند در قزوین شش ساعت مفید خورشید داریم که منبع انرژِی خوبی است که باید بهره برداری شود.

وی اضافه کرد: بحران آب در کشور جدی است و برای نسل جدید کویر را به ارمغان آورده ایم و اگر با دانش تلفیق شده بود امروز براحتی از این بحران عبور می کردیم.

روزبه تصریح کرد: با همه وجود از شرکت های دانش بنیان برای اجرایی شدن ایده های نوین که به تجاری سازی محصول و کاربردی شدن طرح ها منجر شود حمایت می کنیم.

در پایان این مراسم از ۱۲ شرکت دانش بنیان برتر و دو خیر حامی علم و فن آوری تجلیل شد.