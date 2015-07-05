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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۹:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از کره‎جنوبی؛

کسب نخستین مدال طلا برای کاروان ایران/ نجمه خدمتی قهرمان شد

کسب نخستین مدال طلا برای کاروان ایران/ نجمه خدمتی قهرمان شد

نجمه خدمتی با کسب مدال طلای مسابقات تیراندازی تفنگ بادی ۱۰ متر، نخستین مدال طلای کاروان ایران در بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره‌جنوبی، در چارچوب مسابقات تیراندازی یونیورسیاد دانشجویان جهان و در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر زنان، امروز یکشنبه نجمه خدمتی صاحب مدال طلا شد و نخستین مدال طلای کاروان ایران در بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان را به نام خود ثبت کرد.

مه لقا جام بزرگ، دیگر نماینده ایران بود که موفق به حضور در مرحله فینال مسابقات تیراندازی تفنگ بادی ۱۰ متر زنان شد. این تیرانداز در این مرحله از مسابقات به عنوان هشتم دست یافت. 

در این بخش از رقابت ها نمایندگان جمهوری چک و صربستان عنوان‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. 

کد مطلب 2851635

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