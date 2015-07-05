هر مؤلف باید ۳ اثر برای انتخاب کتاب سال کرمانشاه معرفی کند

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتخاب دومین کتاب سال کرمانشاه طی سال جاری خبر داد.

وی شرایط شرکت در کتاب سال کرمانشاه را همانند سال گذشته عنوان کرد و گفت: هر اثر از هر نویسنده کرمانشاهی و یا هر اثر با موضوع کرمانشاه از هر نویسنده کرمانشاهی یا غیر کرمانشاهی می تواند شرکت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: برای شرکت در این مسابقه هر نویسنده یا مولف باید سه اثر خود را که چاپ اول آن در سال ۹۳ بوده است به دبیرخانه کتاب سال معرفی کند.

وی از تشکیل کارگروه های مختلف و با موضوعات مختلف برای ارزیابی و داوری آثار خبرداد و گفت: شرکت کنندگان تا ۳۰ مرداد فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه کتاب سال کرمانشاه ارائه دهند و پس از آن و به فراخور آثار ارسالی کارگروه های داوری تشکیل می شود.

رحیمی زنگنه زمان برگزاری مراسم انتخاب دومین کتاب سال کرمانشاه را نیمه دوم آبان ماه امسال اعلام کرد.

ارسال ۱۹ اثر به دبیرخانه کتاب سال

وی در خصوص جوایز آثار برتر نیز گفت: حداقل مبلغ در نظر گرفته شده برای آثار برتر پنج میلیون تومان بوده و بنابه آثار رسیده ممکن است از یک تا پنج کتاب تقدیر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، زمان اعلام فراخوان دومین کتاب سال کرمانشاه را از انتخاب اولین کتاب سال در سال گذشته عنوان کرد و گفت: از آن زمان تاکنون حدود ۱۹ اثر به دبیرخانه انتخاب کتاب سال ارسال شده است.