به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برکتین شامگاه شنبه در بیستمین آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن در اصفهان اظهار داشت: ساختارها و سیستم های قبلی اقتصادی کشور ساختارهایی وابسته به نفت است و اقتصادی که پشت سر گذاشته ایم اقتصادی پس از یک جنگ سخت با ویرانی های عظیم، و بی پولی در موقع محاصره و پایین بودن قیمت بوده است که در این شرایط توانستیم خود را تثبیت و با رشد اقتصادی ۲.۶ درصد پیش برویم.

وی افزود: طی دولت قبل در اقتصاد کشور یک تفاوت عمده پیش آمد و آن هم افزایش قیمت نفت بود، اما به دلیل اینکه یک مقدار بدون بند و چارچوب قانونی عمل شد از برنامه ها عدول پیدا کردیم و نتوانستیم از فرصت پیش آمده استفاده لازم را ببریم و حتی به رشد منفی رسیدیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: دولت فعلی نیز با انبوهی از مشکلات خارجی، وضعیت تولید نامناسب و تحریم ها دست به گریبان است و در چنین شرایطی است که باید دست در دست دولتمردان داده و اقتصاد کشور را نجات دهیم.

برکتین با اشاره به اینکه ما به عنوان بخش صنعت و معدن این عهد را بسته ایم که با نگاه کارشناسانه و با همدلی و همزبانی مسائل را با دولت حل کنیم، بیان کرد: دولت ها اما جز ایجاد گره برسر راه تولید کننده خواسته یا ناخواسته کاری نکرده اند البته آنها هم برای تامین منابع بارانه ها مجبور هستند که به تولیدکننده پس گردنی بزنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم این کسب درآمد برای یارانه ها باعث تحمیل هزینه سنگین بر جامعه نشود و در یک نظر عده ای به دلیل پرداخت یارانه هایشان بیکار نشوند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: تولیدکنندگان هم باید واقعیت اقتصادی و شرایط فعلی را بپذیرند و نباید به دنبال مقصد باشند بلکه باید راه حل بدهند، آنها باید از تولید سرمایه محور و مواداولیه محور به تولیدات با ارزش افزوده بالا پیش بروند و یک بازنگری در عملکرد خود داشته باشند.

برکتین یادآور شد: امیدواریم مذاکره کنندگانمان موفق باشند و همه تولیدکنندگان نیز کمرشان زیر فشار های فعلی خم نشود.

صنعت و معدن در شرایط خوبی به سر نمی برد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: سال گذشته در این مراسم در خصوص آب صحبت کردیم گفتند دیگر برای آب روضه نخوانید و نخواندیم، اما استاندار تلاش کرد و کارها را در این زمینه پیش برد.

وی با بیان اینکه دیگر نمی خواهیم روضه بخوانیم، افزود: شرایط صنعت و معدن امروز بسیار سخت است امروز وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام می‌کند که در بخش صنعت و معدن رشد داشته‌ایم درست است رشد داشته‌ایم، اما از وضعیت بسیار منفی رشد کرده و هنوز هم منفی هستیم.