تدوین سند توسعه اشتغال استان ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در دیدار با ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر حل معضل بیکاری، آسیب های اجتماعی و کمک های وزارت کار از طریق صندوق کارآفرینی امید و ایجاد اشتغال جوانان اظهار داشت: استان ایلام با دارا بودن منابع غنی انرژی، نفت و گاز، منابع معدنی، ظرفیت های اقتصادی و تجاری، مرز بین المللی و منابع انسانی کارامد پتانسیل های ویژه ای دارد که نیازمند توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهره گیری از این ظرفیت های خدادادی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تدوین سند توسعه اشتغال برای استانها به ویژه ایلام می تواند راهکار مناسبی برای حل مشکل بیکاری در منطقه غرب کشور باشد.

استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت های صندوق کارآفرینی امید خواستار توجه بیشتر به استان شد و بیان کرد: یکی از محورهای اساسی سیاست های کلی برنامه ششم توجه به نابرابری‌ها و کاستن آنهاست این موضوع در کنار موضوعات مهمی که در زمینه‌های آب، محیط زیست و غیره وجود دارد می تواند وضعیت استان را متحول کند.

وی با اشاره به اهتمام دولت تدبیر و امید مبنی بر حل مشکلات بیکاری استان بیان داشت: اگر بیکاری را به حال خود رها کنیم منجر به افزایش اسیب های اجتماعی در جامعه می شود و آن گاه معضلات جوانان چند برابر می شود لذا ضرورت دارد تا این وزارتخانه در این راستا تلاشهای شایانی را به انجام برساند.