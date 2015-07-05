جاسوسی گسترده آمریکا از رهبران سیاسی و اقتصادی برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اسنادی که به تازگی از سوی سایت افشاگر ویکی لیکس منتشر شد نشان می دهد که علاوه بر رهبران فرانسه و آلمان، جمعی از مقامات بلندپایه برزیل هم در معرض جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داشته اند.

طبق اسناد ویکی لیکس، آمریکا علاوه بر شنود تلفنی ۲۹ مقام رسمی دولت برزیل، در حد وسیعی به جاسوسی اقتصادی از این کشور پرداخته است.

از جمله مقامات برزیلی که نامشان در لیست بلند بالای ویکی لیکس ذکر شده است می توان به «دیلما روسف» رئیس جمهور و تنی چند از نزدیکان وی از جمله مشاور، منشی، رئیس دفتر، تلفن دفتر کاخ ریاست جمهوری و حتی تلفن هواپیمای مسافرتی وی اشاره کرد.

جالب آنکه روسف، دو سال پیش در پی بخشی از افشاگری های ویکی لیکس مبنی بر شنود تلفنی مکالمات و رصد ایمیل هایش، سفر خود به واشنگتن را در آن برهه از زمان به تعویق انداخت.

علاوه بر این، آژانس امنیت ملی آمریکا از چندین نفر از وزرای اقتصاد برزیل و حتی رئیس بانک مرکزی این کشور جاسوسی کرده است.

مسئله اینجاست که در اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس محدودیت زمانی قید نشده و مشخص نیست که آیا این جاسوسی ها مربوط به گذشته است و یا همچنان ادامه دارد.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که روسف هفته گذشته طی یک سفر رسمی به آمریکا رفت و مدعی شد که داستان جاسوسی های آمریکا امری است که در گذشته اتفاق افتاده و تاثیری در روابط کنونی دو کشور ندارد.

اما، «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت ویکی لیکس، داستان جاسوسی ها را ادامه دار توصیف کرده و می گوید: روسف از این پس چطور می تواند شرکت های برزیلی را مجاب به همکاری با آمریکایی ها کند. این کار تا زمانی که وی توقف جاسوسی های همه جانبه آمریکا را تضمین نکند میسر نخواهد بود.