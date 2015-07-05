شناسایی ۶۸ عروسک بومی مازندران/ کتاب پیش دبستانی تولید می شود

قاسم عزیززاده گرجی در راستای اجرای طرح «هر شب یک مهمان با مهر» که به ابتکار نمایندگی خبرگزاری مهر مازندران در فضای مجازی برگزار می شود، در گفتگو با خبرنگاران مهر، شناسایی عروسک ها و بازیهای بومی را از جمله فعالیتهای مراکز تحت پوشش برشمرد و گفت: تعداد ۶۸ عروسک متناسب با فرهنگ هر شهرستان و منطقه از سوی همکاران در استان شناسایی شده و در اداره کل هم در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.

وی تصریح کرد: عروسک ها و بازی های بومی قبلا شناسایی شد و هم اکنون در سطح در مراکز استفاده می شود، همچنین در حال تولید نمایش عروسکی و مسابقه بازی های محلی در سطح مراکز ثابت و سیار هستیم.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه خدمات متنوع کانون در پنج حوزه برای سنین هفت تا ۱۷ سال متمرکز شده گفت: در حال حاضر ۲۹ مرکز فرهنگی و هنری ثابت، سیار و پستی در سطح استان فعال است.

برپایی جشنواره مجسمه های شنی کودک و نوجوان

وی با اشاره به برپایی برنامه جشنواره مجسمه های شنی در استان گفت: بناست امسال از ۱۵ تا ۱۹ شهریور جشنواره مجسمه های شنی ویژه نوجوانان با محوریت کتاب در ساحل زیبای مازندران برگزار شود، البته به دنبال شهرداری فعال با رویکرد فرهنگی هستیم تا با مشارکت آنها اقدام کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران با اظهار اینکه، برنامه های کانون باید اساسا در مراکز یادشده و برای اعضاء مستمرا و در طول سال ارایه شود تصریح کرد: در بخش سیار فعلا در سه منطقه روستایی نکا، فریدونکنار و بندپی بابل با تحت پوشش داشتن ۵۰ روستا و سه مربی فعال و علاقه مند با دو دستگاه مینی بوس و یک دستگاه تویوتا مشغول خدمات رسانی هستیم.

قاسم عزیززاده گرجی درباره شمار اعضای تحت پوشش بیان داشت: هم اکنون تعداد ۱۵ هزار نفر عضو داریم ولی کسانی که از کانون استان خدمات دیگری از جمله شرکت در کلاس آزاد، بازدید گروهی و...می گبرند بسیار بیشتر هستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا زیرساختها برای ارائه خدمات موردنیاز وجود دارد گفت: از قدیم الایام کانون به دنبال ارایه کار کیفی بوده و کمیت به شرط حفظ کیفیت افزایش می یاید، ضمنا با تعداد مربی و امکانات فیزیکی موجود ظرفیت پذیرش بیش از این تعداد عضو را نداریم.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران در پاسخ به اینکه کانون به عنوان یکی ازمراکز تاثیرگذار درعرصه آموزش و پرورش کودکان چه برنامه ای برای گسترش فعالیت خود دارد دارد، ادامه داد: در برنامه های آموزش و پرورش همکاری تعامل خوبی با آموزش و پرورش داریم و به نظر می رسد که برخی از فعالیت های اثر گذار از جمله کتاب و کتابخوانی، اردو، بازدیدهای علمی، مسابقات مختلف ادبی و هنری و معارف اسلامی را نتوان برای جمعیت دانش آموزی استان بیش از گذشته برنامه ریزی کرد.

کتاب پیش دبستانی تولید می شود

وی یادآور شد: علاوه بر این، انتشارات کانون به صورت متمرکز با عنوان معاونت تولید و گروهای متعدد تالیف و تصویرگربرای گروههای سنی فعالیت می کند و تولیدات استانها هم در دفتر مرکزی چاپ و منتشر می شود که چند رمان نوجوان از نویسنده هم استانی ما به چاپ رسید و همچنین در حال تولید کتاب پیش دبستانی برای آموزش و پرورش استان نیز هستیم

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران همچنین با اشاره به انعقاد قرار داد و تفاهم نامه با برخی دستگاههای اجرایی معتقد است برای توفیق در اجرای برنامه های فرهنگی باید کار را به مردم واگذار کنیم و اداری ها نقش حمایتی و نظارتی بیشتری داشته باشیم زیرا کانون به دنبال توانمند سازی کودک و نوجوان و افزایش مهارت های زندگی آنان است.

وی با بیان اینکه، از ابتدای ورود در کانون یعنی بیش از شش سال صفحه مرغک در یکی از روزنامه های استانی به صورت رایگان چاپ می شود گفت: این پیشنهاد به همه نشریات مکتوب و مجازی داده شد و اکنون هم اگر علاقه مندی از سوی اصحاب رسانه باشد، کانون آمادگی تولید محتوا را با توجه به ظرفیت خوب مربیان و اعضا دارد.

گرجی درباره فعالیت کانون زبان گفت: قریب به یکسال مدیریت اجرایی کانون زبان مستقل شده و تا زمانی که با ما بود از ثبت نام رایگان فعالان رسانه ها و تخفیف بستگان شان دریع نشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران درباره استفاده از ظرفیت دهیاران وشورایاران برای فعالیت در محلات و روستاها در حوزه کودک و نوجوان گفت:در چند سال قبل در حد اهدا کتاب به دهیاران اقدام شد و چند بار با دوستان اداره کل امور روستایی بابت ارایه خدمات مشترک فرهنگی برای کودکان و نوجوانان ارتباط گرفتیم ولی تاکنون موفق به مذاکره رسمی نشدیم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته شورایاران و دهیاران ظرفیت بسیار خوبی هستد و باید زمینه های مشارکت و همکاری از سوی ادارت کل امور شهری و روستایی فراهم شود.

به گزارش مهر، طرح هر شب یک مهمان با مهر به ابتکار دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در مازندران و در فضای مجازی در حال اجراست که در آن هر شب با دعوت از مدیران، فعالان اقتصادی و اجتماعی و غیره در زمینه مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر می شود.

آشنایی با مجموعه های تحت مدیریتی مهمانان دعوت شده و معرفی قابلیت های رسانه ای از دیگر اهداف این طرح است.