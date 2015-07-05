به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «جین فوندا» از باراک اوباما به دلیل اجازه به کمپانی نفتی «شل» برای ادامه حفاری در اقیانوس قطب شمال، انتقاد کرد و گفت: ما نمی‌توانیم منتظر اقدام سیاستمداران باشیم. ما باید آنها را مجبور کنیم که کار درست را انجام دهند.

او با اشاره به خطر بزرگ ادامه حفاری های نفتی و مصرف سوخت های فسیلی برای آب و هوای جهانی و توان جایگزین کردن منابع انرژی تجدیدپذیر با سوخت های فسیلی بیان کرد: وقتی می‌بینم زندگی نوه های من با سیاست کسانی که با کمک و رای ما وارد عرصه ریاست شده اند به خطر می افتد، خونم به جوش می آید.

جین فوندا که در راهپیمایی ماه قبل در اعتراض به خطوط لوله نفت و تانکرهای نفتی موجود در ساحل غربی شرکت کرده بود از حضور نمایندگان اتحادیه های نفت و گاز در راهپیمایی بعدی خبر داد و گفت: پیام این راهپیمایی این است که شما مجبور نیستید بین اقتصاد و محیط زیست یکی را انتخاب کنید. می‌توان روی تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار سرمایه گذاری کرد.

جین فوندا که فعالیت سیاسی خود را با شرکت در تظاهرات ضد جنگ در سال ۱۹۶۷ شروع کرده است برای بازی در فیلم «کلوت» در سال ۱۹۷۱ و فیلم «بازگشت به خانه» در ۱۹۸۷ دو بار برنده جایزه اسکار شد. فوندا در سال ۱۹۵۵ به عنوان سی و دومین بازیگر برتر همه دوران ها انتخاب و در سال ۱۹۹۴ از سوی سازمان ملل به عنوان سفیر صلح معرفی شد.