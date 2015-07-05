به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت وگویی انتشار بیانیه توهین آمیز وزارت اوقاف مصر و کنارهم قرار دادن تروریسم و تشیع را در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان اسلام، در زمانی که افراطی گری و جریانات تکفیری و داعش همسو با دشمنان، وحدت اسلامی و همگرایی مسلمانان را هدف قرار داده و جان و مال مسلمانان و غیر مسلمانان را به تاراج می برند و حتی مصر نیز از این جریانات در امان نبوده، نه تنها گره ای از مشکلات جهان اسلام را نخواهد گشود، بلکه شرایط را پیچیده تر و بر آلام ملتهای مظلوم مسلمان افزوده و شعله جنگهای فرقه ای را مشتعل تر خواهد کرد و از سویی زمینه سوء استفاده دشمن صهیونیستی در کشتار فلسطینیان مظلوم و تداوم و تقویت سیاستهای اشغالگرانه این رژیم را در آستانه روز جهانی قدس موجب خواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه حمایت ایران از جنبشهای مقاومت و مردمی در جهان اسلام براساس آیه شریفه «لاتظلمون و لاتظلمون» مبتنی بر استکبارستیزی و مقابله با ظلم بوده تصریح کرد: حمایت ایران اسلامی صرفاً به شیعیان خلاصه نمی شود بلکه جمهوری اسلامی ایران براساس آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری سیاست حمایت از مظلوم را در هرنقطه ای از عالم بدون توجه به نوع مذهب و گرایشات مذهبی در سرلوحه برنامه خود قرار داده و سالهاست از ملت مظلوم فلسطین و غزه و مسلمانان بوسنی و هرزه گوین در زمان استقلال خواهی که مذهب غیر شیعی دارند و سایر ملتهای ستمدیده حمایت می کند و این جزء اصول سیاستهای لا یتغیر جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی سازمان اوقاف شعار جمهوری اسلامی ایران را در شرایط کنونی وحدت اسلامی در پرتو مشترکات دینی در برابر جبهه استکبار و دشمن صهیونیستی، حمایت از مظلومان جهان و مقابله با افراطی گری و داعش در جهان اسلام توصیف کرد و تصریح کرد: بی تردید مواضع افراطی. برخی افراد در توهین به صحابه پیامبر اکرم (ص) و همسران آن بزرگوار، نمی تواند مواضع جمهوری اسلامی ایران تلقی شود و فتوای صریح مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن توهین به نمادهای اسلامی برادران اهل تسنن، صحابه و همسران مکرمه پیامبر اکرم (ص) دال بر اهمیت این موضوع دارد.

ربیعی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع و اصولی با افراطی گری، خشونت، اختلاف افکنی مذهبی و فرقه ای و تروریسم های وارداتی وتوهین مخالف است. منصفان جهان خود شاهدندکه جمهوری اسلامی ایران با اهدای بیش از ۱۷ هزار شهید ترور که با حمایت غرب از تروریسم وابسته و مزدور صورت گرفته، خود از قربانیان تروریسم کور در سالهای اخیر است و تهمت تروریسم به این نظام مردمی و مردم سالار اسلامی که حامی مظلومان بوده ومی باشد، وارد نیست.

ربیعی با اشاره به روابط مسبوق به سابقه فرهنگی ایران و مصر بیان کرد: نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به مصر همواره فرهنگی و بر مبنای تعمیق ارتباطات فرهنگی بوده و در زمانی هم که روابط سیاسی بین دو کشور جریان نداشته ارتباطات فرهنگی و قرآنی پابرجا بوده است، لذا توصیه ما به وزارت اوقاف مصر پرهیز از سیاست زدگی، تأکید بر تلاش برای تقریب مذاهب اسلامی و وحدت و همگرایی اسلامی تحت لوای قرآن و در نظر گرفتن شرایط خطیر جهان اسلام و ایستادگی در برابر صهیونیسم غاصب و جریانهای تکفیری و داعش است.