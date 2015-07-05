۵۰ درصد دانش آموزان استان ایلام در مدارس ثبت نام کردند

علی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اول خردادماه ثبت نام دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در استان ایلام آغاز شده و هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد دانش آموزان ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در استان ایلام مشغول به تحصیل هستند که در نقاط مختلف شهری کار ثبت نام از این دانش آموز آغاز شده است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی برای ثبت نام دانش آموزان در استان وجود ندارد و خانواده ها هم هیچ گونه وجهی برای ثبن نام پرداخت نکنند و در صورت تخلف حتما این کار به ما اطلاع دهند.

بیرانوند افزود: ثبت نام دانش آموزان تا پایان تیرماه در استان ایلام ادامه دارد و توصیه ما به خانواده ها این است که هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام از وجود هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی در استان ایلام خبر داد و گفت: در حال برنامه های مختلفی در سطح مدرس استان ایلام در بحث تجهیز و نوسازی در حال اجرایی شدن است.