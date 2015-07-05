مردم در روز جهانی قدس حماسه دیگری خلق می کنند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی ستاد برگزاری روز جهانی قدس اظهار داشت: روز جهانی قدس امسال از اهمیت دو چندانی نسبت به سال های گذشته برخوردار است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس در شهرستان های استان تهران افزود: تحولات رخ داده در منطقه بویژه حوادث یمن، سوریه و عراق در کنار موضوع فلسطین، اهمیت روز جهانی قدس را افزایش داده است.

وی ادامه داد: نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس یک اقدام ارزشمند و ماندگار از سوی امام راحل بود که تیزبینی و هوشیاری رهبر کبیر انقلاب اسلامی نسبت به حوادث جهان اسلام و ضرورت مبارزه با ظلم را به همگان یادآور شد.

محمودی اضافه کرد: از طرف دیگر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای غربی به مراحل حساس و نهایی خود نزدیک شده و حمایت از تیم مذاکره کننده ایرانی می تواند دیپلمات های کشور را در پافشاری به حقوق حقه ملت ایران مستحکم تر از گذشته کند.

این مسئول عنوان کرد:هماهنگی لازم برای برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس انجام شده و روز جمعه شاهد حماسه دیگری از ملت ایران خواهیم بود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس در شهرستان های استان تهران گفت: حسین نوش آبادی معاون و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران روز جهانی قدس در ورامین است.

وی بیان داشت: مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در ورامین از میدان امام حسین به سوی میدان امام خمینی و سپس مسجد صاحب الزمان(عج) این شهرستان خواهد بود و کمک های مردمی نیز به ملت مظلوم یمن اختصاص پیدا می کند.