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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد:

تدوین آیین نامه حمایت از ثبت بین المللی اختراعات

تدوین آیین نامه حمایت از ثبت بین المللی اختراعات

معاون پژوهشی وزارت علوم از تدوین آیین نامه حمایت از ثبت اختراع (پتنت) بین المللی خبرداد و گفت: این آیین نامه درحال تکمیل است و تا پایان شهریورماه به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: درحال تدوین آیین نامه حمایت از ثبت پتنت بین المللی هستیم که در این آیین نامه موضوع حمایت کامل از روند ثبت پتنت بین المللی مشخص شده است.

وی اضافه کرد: درحال حاضر برخی از دانشگاه ها به صورت ویژه از ثبت پتنت بین المللی اساتید و دانشجویان خود حمایت می کنند و وزارت علوم نیز اقدام به تدوین آیین نامه در این حوزه کرده است که تا پایان شهریورماه  به تمامی دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه هزینه ثبت پتنت بین المللی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است، تاکید کرد: این وزارتخانه برنامه دارد بستری  ایجاد کند تا تمامی هزینه های ثبت پتنت بین المللی به جامعه دانشگاهی پرداخت شود.

کد مطلب 2851695
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