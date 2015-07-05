۱۶۴ زندانی گلستانی با کمک خیرین در سال گذشته آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمیان، شامگاه شنبه، درجشن گلریزان در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان گنبد کاووس گفت: از سال ۶۹ ستاد دیه کشور برای کمک به نیازمندان درماه مبارک رمضان راه اندازی شد.

وی گفت: اگر در کل کشور هر نفر روزی ۲ قرص نان به نیت کمک به زندانیان هدیه دهد، مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان جمع خواهد شد.

وی افزود: آنچه باقی می ماند کارهایی است که در راه خدا انجام داده ایم و اموال محل آزمایش برای است.

وی با اشاره به ملاقات با مقام معظم رهبری در هفته گذشته گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با دادگستری دل نگران زندانیان بودند و گفتند که زندان از اموری است که دغدغه داریم و جایی نیست که جوانان در آن جا باشند، زیرا باعث خسارت اخلاقی، خسارت سیاسی و بدبینی به نظام خواهد شد.

هاشمیان افزود: در هر زندان گرگان و گنبد پنج هزار و نود زندانی وجود دارد که دو هزار نفر آنان در زندان گنبد هستند و ۱۳۴ نفر آنان به دلیل بدهی مالی غیر عمد وجود دارند.

وی تصریح کرد: در سال۹۳ از طریق ستاد دیه کشور ازمحل صندوق خسارت مالی ،۷۴میلیارد ریال به منابع مالی ستاد دیه استان واریز شد که با کمک خیرین ،۱۶۴ نفر آزاد شدند.

مدیرکل دادگستری استان گفت: طی سه ماه اول سال ۹۴، ۵۴ نفر آزاد شدند که مبلغ آنان ۱۴ میلیارد ریال بود. ۳۱۹ نفر درحال حاضربه دلیل جرایم غیرعمد در زندان های استان هستند که امید داریم با جشن گلریزان امشب و بیست و سه تیرماه در گرگان بتوانیم ۱۴۰ میلیارد ریال آنان را تامین کنیم.

محمود امینی مدیر کل زندان های استان نیز گفت: جشن گلریزان با کیفیت خوبی در شهرستان گنبد در حال برگزاری است.

وی گفت: ۳۱۹نفر زندانی با جرایمی چون تصادف، نفقه، بدهی مالی مانند چک در زندان به سر می برند که ۱۴ میلیارد تومان برای آنان نیاز است.

وی تصریح کرد: تا کنون مبلغ ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از صندوق خسارت مالی کشور تامین شده است که طی ۳ ماه اول سال با این مبلغ، ۵۳ نفر آزاد شدند.

وی افزود: امیدواریم تا آخر ماه مبارک رمضان بتوانیم ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را آزاد کنیم.

امینی ادامه داد: وظیفه اول ما در برگزاری این جشن ها ، کمک به خانواده مقتول و خانواده زندانی است. زیرا افرادی که در زندان به سر می برند مبالغ دیه را ندارند و گویا خانواده آنان نیز در زندان هستند.

رمضانعلی عابدی رئیس دادگستری گنبد کاووس گفت: در یک سال گذشته ، کمک های بلاعوض که برای آزادی زندانیان شرق استان از خان ببین تا مراوه تپه جمع آوری شده است، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۳۹هزار و ۴۵۰ تومان بوده است که در گنبد مبلغ ۳۵۹ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان بابت آزادی ۱۳ نفر جمع آوری شده است.

وی گفت: امسال برای اولین بار ۵ نفر از بانوان آرایشگر مبلغ ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای آزادی این زندانیان جمع آوری کرده اند.

عابدی افزود: با کمک خیرین امشب مبلغ ۱۱۸ میلیون و۸۲۰ هزار تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری شد.