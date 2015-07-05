مراسم ویژه احیا شب قدر در مسجد جامع کرمانشاه برگزار می‌ شود

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم شب های قدر در اکثر مساجد سطح استان کرمانشاه خبر داد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف و ویژه به همین مناسبت در مساجد جامع استان، گفت: مراسم شب های احیاء از ساعت ۱۱ شب با حضور اقشار مختلف مردم آغاز و به دعای سحر منتهی می شود.

سروی خاطر نشان کرد: مراسم شب های قدر در مسجد جامع شهر کرمانشاه با حضور و سخنرانی آیت الله مستشاری معاون نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه‌ های کشور برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) نیز برنامه های ویژه همراه با عزاداری برگزار می شود.

سروری تصریح کرد: مراسم شب های احیاء در اکثر مساجد استان و بصورت ویژه در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شده و پخش مستقیم برنامه های مسجد جامع را از شبکه استانی زاگرس خواهیم داشت.

سروری در پایان گفت: در شب های احیا ناوگان اتوبوسرانی نیز آماده خدمت رسانی و جابجایی شهروندان است.