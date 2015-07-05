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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

اطلاعات باریک ترین گوشی سامسونگ لو رفت

اطلاعات باریک ترین گوشی سامسونگ لو رفت

پس از آنکه چند وقت پیش شرکت سامسونگ از توسعه گوشی های سری A خودخبر داد،اکنون می توان از برخی ویژگی های فاش شده یکی از گوشی های این سری یعنی گوشی های A۸ سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران نوشت:اگرچه هنوز رسما گوشی های گلکسی A۸ سامسونگ معرفی نشده اند ولی تصاویر لو رفته آن در فضای مجازی خبر از برخی ویژگی ها و طراحی متفاوت این سری از گوشی های سامسونگ داد.

گوشی های (Galaxy A۸ (SM-A۸۰۰F دارای صفحه نمایش ۵.۷ اینچ ۱۰۸۰p Super AMOLED،یک پردازشگر هشت هسته ای (احتمالا Snapdragon ۶۱۵)،رم ۲GB، حافظه داخلی  ۳۲GB بوده که تا ۱۲۸GB قابل ارتقاست.از دیگر ویژگی های این گوشی باطری ۳۰۵۰mAh، دوربین ۱۶ مگاپیکسلی با دریچه f/۱.۹ و دوربین جلوی ۵ مگاپیکسلی است.

 

باریک ترین گوشی سامسونگ لو رفت

 گفتنی است؛ Galaxy A۸ باریک ترین و ظریف ترین گوشی از سری گوشی های سامسونگ است که هنوز تاریخ رونمایی آن مشخص نیست.

کد مطلب 2851715

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