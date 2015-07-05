به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسعود سلطانی فر افزود: کارها و اقدامات کارشناسی اولیه برای ثبت این قنات ها به پایان رسیده است و هم اکنون در مرحله کارشناسی نهایی قرار دارد.

وی با اشاره به کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بن آلمان گفت: در این نشست دو اثر محوطه تاریخی شهر شوش و منظر فرهنگی روستای میمند شهر بابک کرمان به ثبت جهانی رسید.

سلطانی‌فر با بیان اینکه محوطه تاریخی شهر شوش قدمت ۶ تا ۷ هزار ساله دارد افزود: حدود ۱۰۰ سال است که در این محوطه کار باستان شناسی انجام می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: محوطه تاریخی شهر شوش به‌عنوان هجدهمین اثر کشورمان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

سلطانی فر افزود: همچنین امروز منظر فرهنگی روستای میمند نیز به‌عنوان نوزدهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. پرونده منظر فرهنگی روستای میمند دو سال قبل برای ثبت جهانی به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه شده بود که به علت ناقص بودن پرونده و گزارش‌ها به ثبت نرسید.

سلطانی فر با بیان اینکه از سال ۲۰۰۷ به بعد هر کشوری می‌تواند سالانه یک اثر را برای ثبت در یونسکو معرفی کند افزود: تا قبل از ثبت دو اثر یادشده ما در رتبه سیزده در میان کشورهای جهان از نظر ثبت آثار در فهرست میراث جهانی قرار داشتیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به محوطه ها و مکان‌های تاریخی کشورمان گفت: هم اکنون حدود ۳۹ اثر و مکان تاریخی به عنوان فهرست پیشنهادی و ثبت موقت در یونسکو داریم که با توجه به تکمیل شدن پرونده آن‌ها برای ثبت این آثار اقدام خواهد شد و همچنین ۲۹ اثر را به عنوان نامزدهای ثبت طبیعی داریم.

سلطانی فر افزود: تلاش داریم ثبت‌های زنجیره ای را افزایش دهیم و برای این موضوع خانه‌های ایرانی و حمام های ایرانی از نامزدهای ثبت جهانی هستند.

وی گفت: با ثبت زنجیره‌ای به جای یک خانه یا یک حمام، ۱۰ یا ۲۰ خانه یا حمام معرفی و ثبت جهانی می شود.

سلطانی فر درباره مزیت‌های ثبت آثار در فهرست میراث جهانی افزود: هنگامی که اثری به عنوان میراث جهانی ثبت می شود، از جهت حفاظت مورد تاکید و حمایت سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: همچنین ثبت جهانی یک اثر علتی می شود برای تجمع باستان شناسان، پژوهشگران و فرهیختگان در آن مکان تاریخی و همچنین صدها مقاله و کتاب درباره آن اثر تاریخی تالیف می شود.

سلطانی فر افزود: علاوه بر این ها نام آثاری که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است در حدود ۵ تا ۶ هزار سایت گردشگری جهان به عنوان مقاصد اصلی گردشگران ثبت می شود.