صابری مدیر بندر لنگه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حكمی از سوی محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دريانوردي، محمود صابری به عنوان مدیر این بندر منصوب شد.

در حکم وی آورده شده است: «با توجه به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالي و بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۶/ص ۱۲/۹۴ مورخ ۱۱/۱/ ۱۳۹۳ اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، به عنوان رئیس اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه (پست شماره ۷۷۳) منصوب می گردید. از خداوند منان موفقیت شما را پیشبرد وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم ...»

بندر لنگه در فاصله ۲۰۰ کیلومتری بندرعباس واقع شده و به عنوان اصلی ترین بندر منطقه غرب هرمزگان علاوه بر ترانزیت کالا، فعالیت های صادراتی، وارداتی و کاپوتاژ را نیز پشتیبانی می‌کند.

موقعیت جغرافیایی و ترابری دریایی بندر لنگه از یک سو، آن را به بهترین پایانه لجستیکی برای جزایر ایرانی حوزه خلیج فارس (سیری، لاوان، کیش، هندورابی، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) تبدیل کرده و از سوی دیگر، داشتن حداقل فاصله دریایی با شیخ نشین‌های امارات متحده عربی از جمله دبی - شارجه، این بندر را از بعد کاهش هزینه حمل و کاهش استهلاک شناورها از دیگر بنادر مشابه متمایز کرده است.