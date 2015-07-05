همه تشکلها در چارچوب نظام می توانند در دانشگاه فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در این دیدار با اشاره به فعالیت های خود در دوران دانشجویی قبل از انقلاب در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: با فعالیت های دانشجویی به خصوص فعالیت های سیاسی دانشجویان بیگانه نیستم و از جنس این نوع فعالیت های پر شور آگاهی دارم.

وی در ادامه افزود: جامعه اسلامی دانشجویان با سابقه فعالیت سی ساله هم اکنون جامع تر و پخته تر شده و باید توجه داشت تشکل هایی که واژه اسلامی را در عنوان خود یدک می کشند باید از سیاسی بودن صرف و محض خارج شده و به سایر فعالیت های علمی و فرهنگی نیز بپردازند.

وی با بیان اینکه اعضای تشکل های اسلامی دانشجویی باید از نظر علمی نیز فعال و قوی باشند گفت: دانشگاه باید سیاسی باشد ولی سیاست زده و سیاست گریز نباشد و در این میان تشکل های دانشجویی که دغدغه نظام را دارند باید در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب فعالیت کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه اعضای تشکل های دانشجویی باید در جهت حفظ ارزش های نظام و انجام امور جهادی نیز فعال باشند، گفت: در خصوص فعالیت های فرهنگی تشکل ها می توان به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد که مورد نظر مقام معظم رهبری نیز هست که برگزاری این کرسی ها افزایش یابد و به بهترین نحو برگزار شود ولی این قضیه هنوز کاملا جا نيفتاده و آن طوركه شايسته است صورت نمي پذيرد.

وی همچنین با رد کاهش تولیدات علمی در کشور گفت : یک نوع دو گانگی در خصوص تولیدات علمی در کشور وجود دارد بدین صورت که از طرفی رشد علمی بر اساس isi و scopous لحاظ می شود و از طرف دیگر ما به تولیدات علمی کاربردی هم بها داده ایم که در رده بندي شاخص های جهانی لحاظ نمی شود ولی با همه این موارد ما شاهد رشد تولیدات علمی در کشور هستیم وهم اکنون عدد پارک های علم و فناوری کشور به ۳۸ رسیده که به همراه ۱۳۰۰ شرکت دانش بنیان در جهت افزایش تولیدات علمی کشور فعالیت می کنند.

فرهادی در ادامه با انتقاد از رشد کمی بیش از حد در آموزش عالی گفت: هم اکنون حدود ۲۷۰۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در کشور فعالیت می کنند که از این میان ۳۸۰ موسسه، غیرانتفاعی هستند که ۲۶۰ مورد در همین ۱۰ سال اخیر مجوز گرفته اند.

وزیر علوم در پایان سخنان خود به اعضای اتحادیه مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان توصیه کرد که ارتباط خود را با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه ها در انجام امور فرهنگی و سیاسی درون دانشگاهی افزایش داده و تمام فعالیت های خود را در چهارچوب قانون و مقررات مصوب تنظیم کنند.

در این دیدار اعضای اتحادیه مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص مسایل فرهنگی، سیاسی و علمی دانشگاه ها با وزیر علوم در میان گذاشتند.