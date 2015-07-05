۱۱ محفل انس با قرآن در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله واحدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به اجرای ۱۱ محفل انس با قرآن در این استان افزود: از چهارشنبه هفدهم تیرماه، همزمان با شهادت مولیالموحدین حضرت علی (ع) محافل انس با قرآن کریم آغاز و تا شنبه بیستم تیرماه ۹۳ پایان مییابد.
وی تصریح کرد: برگزاری محافل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری موجب ایجاد شور خاصی در ماه مبارک رمضان میشود که بسیاری از مردم را به سمت خود میکشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: قاریان مصریای که هرساله به ایران سفر میکنند، بسیاری از آداب و سنتهای ایرانیان را میآموزند و با یک خاطره خوش به کشور خود برمیگردند.
واحدی بیان کرد: حضور قاری مصری در اکثر شهرستانهای استان یک نقطه قوت موجود در برنامههای تلاوت این قاری مصری است.
وی گفت: پیشبینی میشود برنامههای تلاوت عبدالناصر حرک با استقبال بسیار خوب عموم مردم صورت گیرد.
این مقام مسئول در استان سمنان تصریح کرد: با توجه به ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن است، نیاز است که محافل انس با قاریان داخلی و خارجی بهتر و بیشتر در استان برگزار شود.
واحدی خاطر نشان کرد: محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری در استان سمنان، در شهرستان های شاهرود، میامی، سمنان، دامغان و سرخه برگزار خواهد شد.
وی در خاتمه افزود: دو محفل انس نیز در سمنان با مشارکت نیروی انتظامی و سپاه قائم آل محمد(عج) استان برگزار خواهد شد.
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