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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

با حضور قاری مصری؛

۱۱ محفل انس با قرآن در استان سمنان برگزار می شود

۱۱ محفل انس با قرآن در استان سمنان برگزار می شود

سمنان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: ۱۱ محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری، آقای عبدالناصر حرک در سراسر استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عبدالله واحدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به اجرای ۱۱ محفل انس با قرآن در این استان افزود: از چهارشنبه هفدهم تیرماه، همزمان با شهادت مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) محافل انس با قرآن کریم آغاز و تا شنبه بیستم تیرماه ۹۳ پایان می‌یابد.

وی تصریح کرد: برگزاری محافل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری موجب ایجاد ‌شور خاصی در ماه مبارک رمضان می‌شود که بسیاری از مردم را به سمت خود می‌کشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد:  قاریان مصری‌ای که هرساله به ایران سفر می‌کنند، بسیاری از آداب و سنت‌های ایرانیان را می‌آموزند و با یک خاطره خوش به کشور خود برمی‌گردند.

واحدی بیان کرد: حضور قاری مصری در اکثر شهرستان‌های استان یک نقطه قوت موجود در برنامه‌های تلاوت این قاری مصری است.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود برنامه‌های تلاوت عبدالناصر حرک با استقبال بسیار خوب عموم مردم صورت گیرد.

این مقام مسئول در استان سمنان تصریح کرد: با توجه به ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن است، نیاز است که محافل انس با قاریان داخلی و خارجی بهتر و بیشتر در استان برگزار شود.

واحدی خاطر نشان کرد: محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری در استان سمنان، در شهرستان های شاهرود، میامی، سمنان، دامغان و سرخه برگزار خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: دو محفل انس نیز در سمنان با مشارکت نیروی انتظامی و سپاه قائم آل محمد(عج) استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2851740

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