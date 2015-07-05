بررسی روند بازسازی سینما فلسطین همدان - ۳

به گزارش خبرنگار مهر، سینما فلسطین که در میدان اصلی شهر همدان قرار گرفته و یکی از دو سینمای شهر همدان است، درسال ۱۳۱۰ با نام الوند با حضور هنرمندان به صورت یک سالن لژ و بالکن با ظرفیت ۵۰۰ صندلی افتتاح شد و در سال ۱۳۳۷ نیز سینما قدس با نام هما به صورت یک سالن لژ و بالکن با ظرفیت ۵۲۰ صندلی و دو دستگاه آپارات KPT فعالیت خود را آغاز کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سینما فلسطین در سال ۱۳۶۰ با ظرفیت ۵۰۰ صندلی در دو سالن لژ و بالکن با دو دستگاه آپاراتKPT توسط بنیاد مستضعفان بازسازی شد.

براساس بررسی ها در مجموع سالن های سینماهای استان همدان از سال ۱۳۸۵ تاکنون توسط حوزه هنری استان همدان با همکاری و مشارکت سازمان توسعه سینمایی سوره و سینما شهر در سیر جدید بازسازی قرار گرفته اند.

سینما فلسطین همدان از زمستان سال ۸۵ به دلیل گودبرداری مجموعه تجاری پشت این سینما تعطیل و پس از اتمام گود‌برداری و صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ مبنی بر استحکام ساختمان سینما، این مکان آماده بازسازی و زیبا‌سازی و تبدیل به دو سالن مجهز و به روز شد اما در حالی که تعطیلی این سینما نهمین سال پیاپی خود را می گذارند هنوز شاهد بازگشایی آن نیستیم.

خبرگزاری مهر به منظور بررسی وضعیت بازسازی این سینما پرونده پیگیری را باز کرده و در این راستا با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به گفتگو نشست.

فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سینماهای استان همدان، اظهار داشت: سینما فلسطین همدان در حال تعمیر است و مراحل پایانی کار سپری می شود.

وی اضافه کرد: مسائل مربوط به سینما فلسطین مربوط به حوزه هنری است و این دستگاه از کم و کیف اقدامات این سینما خبر دارد.

عبادی اظهار داشت: سینما فلسطین همدان برای تعمیر و احیا از کمک های دولتی استفاده می کند که درصورت مساعدت به زودی راه اندازی خواهد شد.

عبادی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان همدان سینما قدس فعال و دارای دو سالن و ظرفیت ۳۹۰ نفر است، گفت: به تازگی یک ظرفیت ۵۰ نفری نیز از ساعت ۱۸ به این سینما اضافه شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه سینماها در اکثر شهرستان های استان همدان فعال هستند، افزود: سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان نیز دارای ۲۰۶ صندلی است.

وی با اشاره به اینکه سینما آزادی تویسرکان دارای ۵۰۰ نفر ظرفیت است، افزود: سینما بهمن ملایر نیز دارای ۳۷۶ نفر ظرفیت است.

عبادی با بیان اینکه سینما فرهنگ کبودراهنگ نیز دارای ۳۸۰ صندلی است، بیان داشت: تعداد صندلی های فعال در سینماهای استان همدان جوابگوی حضور یک هزار و ۹۰۲ نفر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه سینمای نهاوند در سال ۱۳۴۷ ساخته شده و در حال حاضر غیر فعال است، عنوان داشت: هر چقدر بتوانیم در شهرستان هایی که فاقد سینما هستند، سینما احداث کنیم عالی است.

عبادی بیان داشت: در حال حاضر سینماهای موجود در استان کافی است و مهم این است که از ظرفیت این سینماها به خوبی استفاده و مردم از آنها استقبال کنند.