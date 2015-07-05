خدمات رسانی ویژه ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه در لیالی قدر

قدرت الله فعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه همچون سال های گذشته برای خدمات رسانی و جابجایی شب زنده داران در لیالی قدر، تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت.

وی افزود: با اکثر مساجد استان برای تعیین زمان و تعداد سرویس های برگشت هماهنگی های لازم انجام شده است و به نسبت جمعیت عزاداران اتوبوس در اختیار مساجد خواهیم گذاشت که مسجد جامع بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی کرمانشاه به فعالیت این ناوگان در صبح روزهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در صورت تأخیر در ساعت های کاری ادارات، این ناوگان هیچگونه تغییری را اعمال نمی کند و مانند سایر روزها از ۶ صبح تا ۹ شب به مردم کرمانشاه خدمت ارائه می دهد.

فعلی همچنین از خدمات رسانی اتوبوسرانی کرمانشاه در روز قدس خبر داد و خاطر نشان کرد: تمام اتوبوس های ناوگان برای انتقال مردم به میدان انقلاب شهرداری فعال خواهند شد و پس از برگزاری نماز جمعه نیز نسبت به انتقال همشهریان به شهرک های مربوطه اقدام خواهند کرد.