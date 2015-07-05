به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات روز پاياني رقابتهاي جايزه بزرگ مغولستان جواد محجوب در وزن ١٠٠- كيلوگرم در مرحله يك چهارم نهايی مقابل نماينده كشور ميزبان با امتياز وازاری پیروز شد و به نيمه نهايی راه يافت.

وی در دور نخست تيمور بولات از قزاقستان را در دقيقه سوم ضربه فنی كرده بود. محجوب براي رسيدن به بازی نهايی با آريون وولف از ژاپن مبارزه كرد که در این رویارویی تن به شکست داد. اين ژاپنی در مرحله مقدماتی تايگر خابلوف قهرمان المپيك را شكست داده بود.

محجوب برای کسب مدال برنز باید با «بایارسایخان» از مغولستان دیدار کند.