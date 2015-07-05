راور نیازمند نگاه جدی مسئولان است/لزوم توجه ویژه به بحث اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان راور که با حضور امام جمعه و فرماندار راور برگزار شد، گفت: اولویت اول در روستاها، تامین زیر ساخت ها است.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر اقدامات خوبی در تامین زیر ساخت ها در شهرستان راور انجام شده است، افزود: این حرکت رو به جلو است و رفع محرومیت از روستاها از اهداف اصلی انقلاب است.

پورابراهیمی با بیان اینکه هیچ روستای بالای ۱۰ خانواری در شهرستان راور وجود ندارد که از نعمت برق بی بهره باشد، تصریح کرد: تامین زیرساخت ها در روستا به برکت نگاه عدالت محورانه امام راحل (ره) است.

وی با بیان اینکه در بحث گاز رسانی امسال اعتباری حدود ۷۶۰ میلیارد تومان به استان تخصیص داده شده است، گفت: این مبلغ اعتبار بسیار خوبی است که ما نگران جذب آن هستیم و باید هر چه سریعتر پیمانکاران مربوطه جذب شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: پایان سال ۹۵ مشکل گاز رسانی به باقیمانده روستاهای شهرستان راور نیز مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه با توافق بوجود آمده با شرکت ملی مس برای تجهیز فضاهای ورزشی راور اعتبار یک میلیارد تومانی اختصاص داده شده است، گفت: متاسفانه ۲۰۰ میلیون تومان آن بیشترجذب نشده است نیازمند پیگیری جدی دهیاران و فرماندار برای جذب مابقی اعتبار است.

پورابراهیمی همچنین از اختصاص و جذب مبلغ ۳۷۰ میلیون تومان برای کمک به شهرداری راور از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ مربوط به نمایندگان مجلس خبر داد.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به محرومیت های خاص شهرستان راور در زمینه آسیب های اجتماعی، گفت: البته ریشه همه مشکلات اقتصادی در راور بحث اقتصادی است که باید در این زمینه اقدام اساسی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راور به معنای واقعی محروم است و اگر در مشکلات و آسیب های اجتماعی این شهرستان ریز شویم، به حقیقت این مطلب می رسیم، افزود: باید به بحث اشتغال و رونق اقتصادی در راور اهمیت ویژه داده شود.